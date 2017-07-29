المستشار "دكروري" يتغيب عن أولى اجتماعات المجلس الخاص بعد رئاسة "أبو العزم"

كتب- محمود الشوربجي:

قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تغيب اليوم السبت، عن حضور اجتماع المجلس الخاص لشيوخ قضاة المجلس والذي يعد الاجتماع الأول برئاسة المستشار أحمد أبو العزم بعد توليه رئاسة المجلس خلفًا للمستشار محمد مسعود.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المستشار يحيى دكروري تقدم باعتذار الأسبوع الماضي عن حضور اجتماع المجلس الخاص اليوم، لارتباطه بسفر خاص مع أسرته.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.

وقرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، خلال اجتماع اليوم، تشكيل لجنة لوضع التشكيل المبدئي للحركة القضائية لقضاة المجلس للعام القضائي الجديد.

كان المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تقدم بتظلم لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، من قراره الجمهوري رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، متظلمًا من تخطيه في التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التي تسبق أقدمية "أبو العزم".

ويضم المجلس الخاص بمجلس الدولة بجانب أبو العزم، أقدم 6 نواب بالمجلس وهم "المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى، والمستشار محمد محمد زكى موسى، والمستشار فايز شكرى حنين نوار، والمستشار بخيت محمد محمد إسماعيل، والمستشار ربيع عبد المعطى أحمد الشبراوى، والمستشار أحمد علي أبو النجا علي"