مدبولي لـ"طلاب هندسة القاهرة": ما يحدث في العاصمة الإدارية معجزة بكل المقاييس

كتبت- ندى الخولي:

زار مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد مواقع العمل المختلفة بالحي السكني، وكذا أعمال توصيل المرافق.

وخلال جولته بالحي السكني، قابل الوزير 20 طالبًا من طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، الذين يقضون فترة 3 أسابيع تدريب في مواقع العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال لهم الوزير: "هذه بلدكم، وهذا الإنجاز لكم".

وأكد مدبولي، أن هذا الموقع بدأ العمل به في أول مايو 2016، وكان وقتها صحراء خالية، أي أن ما تحقق لم يستغرق سنة وشهرين تقريباً، وجميعنا يرى ما تحققمن إنجاز في هذه المدة القصيرة.

وأضاف: المصريون طوال حياتهم يبنون، ونحن نُعيد حالياً إنجازات من سبقونا، مشدداً على أن ما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة، معجزة بكل المقاييس والعالم كله يقدر ذلك.

وتفقد وزير الإسكان موقع إنشاء الفيلات، حيث يتم إنشاء 952 فيلا بالمجاورتين (4، 5)، وبدأت أعمال صب سقف الدور الأرضي لعدد من الفيلات، ومن المقرر بدء استلام الفيلات المُنفذة تباعاً بعد عام، تشطيب كامل.

وطلب الوزير من شركات المقاولات المُنفذة للحي السكني سرعة الانتهاء من نموذج كامل لتشطيب عدد من العمارات في منطقة محددة، مع أعمال تنسيق الموقع، والرصف، والزراعات، حيث يتم الانتهاء منها خلال 20 يوماً، خاصة أنه تم توصيل جميع المرافق لهذه العمارات من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز، كما تم الانتهاء من تشطيب عدد من العمارات داخلياً وخارجياً.

وخلال الجولة، أكد عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، أن شركات المقاولات بالمواقع المختلفة تعمل على قدم وساق، وقد تم صرف جميع مستحقاتها المالية، وخلال أيام سيتم بدء تنفيذ مدرسة النيل بالحي السكني الأول، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان.