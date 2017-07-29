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وزير الخارجية البولندي يحذر من إجراءات أوروبية ضد بلاده

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية البولندي يحذر من إجراءات أوروبية ضد بلاده

06:09 م السبت 29 يوليو 2017

وزير الخارجية البولندي يحذر من إجراءات أوروبية ضد بلاده

وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفيسكي

وارسو - (د ب أ)

حذر وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفيسكي من الإجراءات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها ضد بلاده وانتقدها بأوضح العبارات.

وقال فاشيكوفيسكي الذي ينتمي إلى حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم في بولندا اليوم السبت على بوابة (في بوليتيس. ب إل.) الإلكترونية: "سيؤدي هذا ولعدة أشهر قادمة إلى إثارة عواطف شريرة وإشاعة جو سلبي على مستوى العلاقات بين الجانبين البولندي والأوروبي".

وأعرب فاشيكوفيسكي عن أمله أن "تتحلى القيادات الأوروبية السياسية بالحكمة والرشد" في معالجة الموقف، مشيرا إلى أن الأمر ربما يستغرق أعواما طويلة إن لم يعالج بذلك.

كانت المفوضية الأوروبية أعلنت اليوم السبت على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنها بدأت إجراءات قضائية في انتهاك الاتفاقيات القانونية ضد بولندا بسبب الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي تقوم بها اليمينية في وارسو.

ويتعلق الأمر تحديدا بقانون يختص بالمحاكم العامة ويتيح لوزير العدل البولندي تعيين القضاة وعزلهم.

وفي خطوة أخرى يمكن لبروكسل أن تقوم بإجراء وفق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي في أقصى الحالات إلى إسقاط حق التصويت لإحدى الدول الأعضاء بالاتحاد، غير أن إعلان المجر عن وقوفها إلى جانب بولندا ضد مثل هذه الخطوة باستخدام حق النقض "فيتو" يمثل عقبة أمام هذه الخطوة.

وحول إمكانية أن يقوم الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراء ذاته ضد كل من المجر وبولندا في وقت واحد ليتفادى حق النقض المجري لصالح بولندا، قال فاشيكوفيسكي: "ليس من الممكن اتخاذ الإجراء ذاته ضد دولتين اثنتين".

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