رونالدو نموذجًا.. ماذا يحدث للنجوم بعد إجبارهم على البقاء في أنديتهم؟

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دخل سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في مراحله الأخيرة، وسيكون هناك عدد من اللاعبين لن يتمكنوا من الحصول على فرص للانتقال للأندية التي يرغبون الذهاب إليها، وبالتالي سيستمرون في فرقهم.

قائمة هؤلاء اللاعبين تضمنت إيفان بيرسيتش، جناح إنتر ميلان، الذي يرغب في الانتقال إلى مانشستر يونايتد، والبرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول، الذي يسعى للذهاب إلى برشلونة، والثنائي نابي كيتا لاعب خط وسط لايبزيج، والهولندي فيرجل فان ديك مدافع ساوثهامتون، اللذان يرغبان في الانتقال إلى ليفربول، إلى أن كل رغبات هؤلاء اللاعبين وغيرهم اصطدمت بقرارت إدارت أنديتهم بعدم الرحيل.

كما يريد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم برشلونة الخروج من النادي الكتالوني والذهاب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وظهر توتر نيمار خلال تدريبات البرسا حيث دخل في شجار مع زميله الجديد البرتغالي نيلسون سيميدو، ليغادر المران بعدها، الذي يقام في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نيمار دخل في نقاش حاد مع سيميدو بعد لعبة مشتركة، قبل أن يفض زملاؤهما الاشتباك، وحاول نيمار بعدها التهجم على سيميدو، الذي عاد لموقعه الطبيعي في التدريبات، قبل أن يتدخل سيرجيو بوسكيتس ويمسك بزميله البرازيلي، الذي خلع قميص التمرين وسدد الكرة في العارضة بعنف، قبل أن ينسحب من مقر التدريبات.

وأضافت التقارير أن نيمار غضب بشكل غير مبرر من سيميدو ووصفه بالقذر الأحمق، وبعد فك الاشتباك وصفه بالغبي، وذلك تحت أعين مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، الذي وقف دون حيلة، تاركًا لاعبه البرازيلي يغادر نحو مواقف السيارات.

في ضوء ما سبق نستعرض فيما يلي ماذا يحدث للنجوم بعد إجبارهم على البقاء في أنديتهم؟

لويس سواريز (ليفربول) 2013

أنهى ليفربول في المركز السابع، بذلك الموسم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وكان يرغب سواريز في مغادرة الفريق والذهاب إلى آرسنال مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، وتم رفض مغادرة اللاعب وتدرب بشكل طبيعي بعد ذلك في الريدز.

وبعد ذلك الموسم قدم سواريز موسم رائع مع ليفربول حصد خلاله على هداف البريميرليج كما توج بأفضل لاعب في العام بالدوري الإنجليزي، لينتقل بعدها إلى برشلونة الإسباني.

لوكا مودريتش (توتنهام هوتسبير) 2011

كان يرغب الدولي الكرواتي بمغادر توتنهام والذهاب إلى نادي أكبر على حد قوله، وبالتحديد كان هذا النادي الغريم التقليدي لتوتنهام فرقي تشيلسي الذي قدم عرضين وتم رفضهما، ليبقى موريتش داخل أروقة الوايت هارت لين، ومن ثم بعد ذلك خرج لوكا إلى ريال مدريد، وبعد خمس سنوات منذ ذلك التاريخ حصل الكرواتي على ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

رافائيل فان دير فارت (هامبورج) 2007

في عام 2007 كان نجم خط الوسط الهولندي يرغب من مغادرة هامبورج والذهاب إلى فالنسيا، وبدأ يتمرد وينسحب من بعض المباريات بدعي الإصابة، ثم بعد ذلك بدأ بالانخراط مع الفريق وظهر بمستوى متميز لينتقل إلى ريال مدريد.

واين روني (مانشستر يونايتد) 2013

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كانت بداية موسم 2013/2014 مليئة بقصص اهتمام تشيلسي بضم روني، وكان من الواضح أن قائد مانشستر يونايتد يرغب بأخذ هذه الخطوة بعد رحيل السير أليكس فيرجسون وتعيين ديفيد مويس، لكن الصفقة لم تتم على الرغم من الاصرار الكبير للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للبلوز حينها، ومن ثم ضم مورينيو الكاميروني صامويل إيتو.

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 2008

بعد موسم 2007/2008 لا يصدق، سجل خلاله رونالدو 42 هدفًا في جميع المسابقات، كما فاز مع مانشستر يونايتد بدوري الأبطال، كان الدون هدفًا واضحًا لريال مدريد، لكن فيرجسون المدير الفني لليونايتد وقتها أصر على بقاء النجم البرتغالي، وبالفعل استمر ليفوز بلقب البريميرليج ويصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادر إلى النادي الملكي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

داني ألفيس (إشبيلية) 2007

في عام 2007 فاز داني ألفيس مع إشبيلية بكأس الاتحاد الأوروبي تحت قيادة المدير الفني خواندي راموس، وقدم ألفيس موسمًا مميزًا خطف أنظار تشيلسي، ولكن راموس رفض مغادرة الظهير الأيمن للبلوز، ليتعاقد الفريق اللندي مع جوليانو بيليتي، ويبقى ألفيس مع إشبيلية لموسم آخر، رحل بعده خواندي راموس إلى توتنهام، ومن ثم رحل ألفيس إلى برشلونة.

باتريك فييرا (آرسنال) 2001

بعد موسم 2001-2002 قرر باتريك فييرا المغادرة من آرسنال، والانضمام لصفوص ريال مدريد، إلا أن آرسنال رفض رحيل فييرا، وظل 4 مواسم أخرى داخل جدران الجانرز، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

ستيفن جيرارد (ليفربول) 2004 و2005

أبدى ستيفين جيرارد رغبته بالرحيل إلى تشيلسي واللعب تحت قيادة مورينيو آن ذاك، وذلك بعد رحيل جيرارد هولييه عن ليفربول، حيث شعر النجم الإنجليزي أن النادي غير مستقر، ولكن هذه الرغبة اختفت بعد أيام قليلة ليظل لـ10 سنوات أخرى داخل أروقة الآنفيلد.

فرانك ريبيري (بايرن ميونيخ) 2009

بعد موسمين في بايرن ميونيخ، كان النجم الفرنسي ريبيري في قمة مستواه، وكان ريال مدريد يسعى لضم النجم الفرنسي، كما أن ريبيري سعى للانتقال إلى الريال، إلا ان العملاق البافاري رفض رحيله، ليبقى حتى الآن ويتوج بـ7 ألقاب بالدوري الألماني «بوندسليجا».