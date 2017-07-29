محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير مستشفى أبو خليفة

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أجرى محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى أبوخليفة، الواقع على طريق (الإسماعيلية - بورسعيد)، والمقرر تخصيصه أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مينا حليم مدير عام الرعاية العاجلة بمديرية الصحة، والدكتور علي حمودة مدير عام الجودة بالمديرية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية.

وفي السياق، أعلن المحافظ شمول أعمال التطوير أعمال تجهيز المستشفى بطاقة 100 سرير، منها 20 للعناية المركزة المقرر أن تكون مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، إضافة إلى 8 غرف إنعاش قلب، وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، باعتمادات مالية يبلغ إجماليها قرابة 273 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل أقصى الجهود لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تطوير المستشفى وتأسيسه بالكامل ليدخل الخدمة الفعلية خلال منتصف العام المقبل.

خلال الزيارة، أكد المحافظ أيضًا على ضرورة مضاعفة وتضافر كل الجهود من جميع الأجهزة لسرعة الانتهاء من التنفيذ، وفقًا للتوقيتات والبرنامج الزمني المحدد للمشروع.​