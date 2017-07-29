الأحد.. توزيع أوائل خريجي "آداب وتربية المنصورة" للتدريب بالمدارس الخاصة

الدقهلية - رامي القناوي:

تبدأ جامعة المنصورة الأحد المقبل توزيع أوائل الخريجين بكليات الآداب والتربية على المدارس الخاصة، وذلك ضمن مبادرة التدريب العملي المجاني وتوظيف خريجي كليات الآداب والتربية بالمدارس الخاصة، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد حسن القناوي.

وكان مكتب التوجيه المهني للتأهيل والتدريب المستمر بجامعة المنصورة، بالتعاون مع المركز الجامعي الدولي للتدريب والبحث العلمي، أطلق اليوم السبت مبادرة للتدريب العملي المجاني وتوظيف خريجي كليات الآداب والتربية بالمدارس الخاصة، وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد حسن القناوي.

جاء ذلك خلال ندوة حضرتها الدكتورة سامية علي حسانين وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة أبو النصر ممثل مكتب التوجيه المهني للتأهيل والتدريب المستمر، وأعضاء المكتب الدكتور محمود أبو المجد والدكتورة حنان الرفاعي، إلى جانب الدكتور محمد طاهر ممثل المركز الجامعي الدولي، ومحمد بدوي ممثل إحدى مدارس اللغات الخاصة.

تضمنت الندوة التعريف بخدمات مكتب التوجيه المهني، وعرض بنود المبادرة التي تتضمن تأهيل وتدريب أوائل خريجي كليات الآداب والتربية بالمدارس الخاصة على أحدث طرق ووسائل التدريس الحديثة، تمهيدًا لانتقاء أفضل العناصر للتعيين، طبقًا للتخصصات المطلوبة.​