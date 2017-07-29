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حبس ضابط شرطة 4 أيام بتهمة قتل ربة منزل خلال حفل "خطوبة" بالمطرية

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مصراوي Masrawy

حبس ضابط شرطة 4 أيام بتهمة قتل ربة منزل خلال حفل "خطوبة" بالمطرية

05:44 م السبت 29 يوليو 2017

أرشيفية

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، اليوم السبت، حبس ضابط الشرطة "أحمد.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ربة منزل بالخطأ في المطرية.

كشفت تحقيقات أحمد ربيع، وكيل نيابة الحوادث، أن ضابط الشرطة "أحمد . ع" أطلق النار من سلاحه خلال حفل "خطوبة" ابن صديقه بمنطقة المطرية، فأصابت رصاصته المجني عليها "دعاء . س" خلال مشاهدتها للحفل من "بلكونة" منزلها، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى المطرية.

تسلمت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، التي أكدت صحة الواقعة، ونسبت للمتهم تهمة القتل الخطأ بحق المجني عليها.

وصرَّحت النيابة بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات، بدفن وتشريح جثة المجني عليها "دعاء . س"، وأمرت بالتحفظ على سلاح الضابط المستخدم في الواقعة ومضاهاته بفوارغ الطلقات المُحرّزة من مكان الواقعة.

وكان المقدم محمد رضوان، رئيس مباحث المطرية تمكن من القبض على "أحمد . ع"، الضابط بالإدارة العامة لمطار القاهرة، بعد هروبه من الحفل بعدما أصاب ربة منزل بطلق ناري بالرأس خلال "مجاملته" لصديقه بحفل "خطوبة" نجله، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

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