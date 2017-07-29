بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في الواحات

مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

بعد 10 وقائع متتالية، توصلت أجهزة الأمن بالجيزة إلى عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات النقل بمركز الواحات البحرية.

وكشفت تحريات العميد عصام فتحي، مساعد مدير قطاع أكتوبر، أن عاملا يدعى "السوهاجي" يتزعم تشكيلا عصابيا يضم 4 آخرين بينهم ميكانيكي، تخصص نشاطهم في سرقة السيارات بأسلوب المغافلة.

وتمكن المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، من ضبط الجناة بأحد الأكمنة، وأرشدوا عن 10 سيارات قاموا بسرقتها، وتغيير أرقام الشاسيه خشية السقوط في قبضة الشرطة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.