المجلس الخاص بمجلس الدولة يشكل لجنة لوضع الحركة القضائية الجديدة
المجلس الخاص بمجلس الدولة يشكل لجنة لوضع الحركة القضائية الجديدة
05:14 م السبت 29 يوليو 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قال المستشار عمرو الباروي عضو الأمانة الفنية لرئيس مجلس الدولة، إن المجلس الخاص بمجلس الدولة، الذي عقد اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، قرر تشكيل لجنة لوضع التشكيل المبدئي للحركة القضائية لقضاة المجلس للعام القضائي الجديد.
أضاف "الباروي" في تصريحات لمصراوي، أن الاجتماع ناقش عدد من الملفات الخاصة بسير العمل داخل المجلس، بجانب مجموعة من الملفات الدورية التي تعرض على رئيس المجلس بشكل أسبوعي لمتابعة تطورات العمل داخل المجلس.
وكان المجلس الخاص عقد اليوم، أولى اجتماعاته برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، عقب توليه منصبه الجديد.
ويضم المجلس الخاص بجانب أبو العزم، أقدم 6 نواب بالمجلس وهم "المستشار يحيى أحمد راغب دكروري، والمستشار محمد زكى موسى، والمستشار فايز شكري حنين نوار، والمستشار بخيت محمد محمد إسماعيل، والمستشار ربيع عبد المعطى أحمد الشبراوي، والمستشار أحمد على أبو النجا على".
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