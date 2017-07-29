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السيسي يبحث مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية ومواجهة العناصر المتطرفة

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مصراوي Masrawy

يبحث مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية ومواجهة العناصر المتطرفة

05:33 م السبت 29 يوليو 2017

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية ومواجهة العناصر المتطرفة

الرئيس السيسي و وزير الداخلية

القاهرة - مصراوي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، باللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الداخلية عرض تقريرًا حول آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لضبط الحالة الأمنية، والعمل على التواجد الشُرَطي الفعال في المدن والطرق والمحاور، مع التركيز على القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بمتطلبات المواطنين وحياتهم اليومية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي أشاد بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مواجهة العناصر المتطرفة من خلال توجيه الضربات الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية، مؤكدًا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الأمن والأمان للمواطنين، فضلاً عن تعزيز الدور الخدمي لجهاز الشرطة، بما يصب في صالح تيسير حياة المواطنين.

ووجه الرئيس بتكثيف الرقابة على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يخفف من العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تعمل بيقظة وانتباه لتنفيذ جميع المهام الأمنية المنوطة بها، كما أن استهداف البؤر المتطرفة والإجرامية مستمر ولن يتوقف، مشيراً إلى اصرار رجال الشرطة على مواصلة دورهم الوطني في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

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مصراوي Masrawy

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