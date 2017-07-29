الأهلي يفاضل بين 4 دول لاستضافة المعسكر الأوروبي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنّ الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، يفاضل حاليًا بين 4 دول لاستضافة المعسكر الإعدادي للفريق في الموسم الجديد.

وأضاف عبد الحفيظ، أنّ الجهاز الفني يفاضل حاليًا بين (ألمانيا - هولندا - النمسا - إسبانيا) لاستضافة المعسكر الإعدادي للأهلي للموسم الجديد.

شاهد أيضا

وأكد مدير الكرة أن المعسكر سيستمر لمدة عشرة أيام، على أن يبدأ أحد يومي 24 أو 25 أغسطس المقبل؛ وذلك استعدادًا للموسم الجديد ولدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه الأهلي الترجي التونسي في مباراة الذهاب التي تقام في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل.