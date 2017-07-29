الإثنين.. عبد الحفيظ يحضر قرعة نصف نهائي البطولة العربية

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يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، الدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية؛ استعدادًا لمباراة الدور نصف النهائي بالبطولة العربية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنّه سيعقد جلسة مع حسام البدري، على هامش مران الأحد، لمناقشة الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية؛ استعدادًا للدور نصف النهائي من البطولة العربية.

ويحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قرعة الدور نصف النهائي من البطولة العربية، والتي تقام يوم الإثنين المقبل، بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية.

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وكان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته، بعدما جمع 6 نقاط من الفوز على الوحدة الإماراتي ونصر حين داي الجزائري.

يذكر أن الأهلي سيخوض مباراة الدور نصف النهائي من البطولة العربية أحد يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين بالإسكندرية.