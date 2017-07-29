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اختبار طبي للسولية.. وهشام محمد ينتظم في مران الأهلي

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اختبار طبي للسولية.. وهشام محمد ينتظم في مران الأهلي اختبار طبي للسولية.. وهشام محمد ينتظم في مران الأهلي

التحرير

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يخضع عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، لاختبار طبي، على هامش مران الفريق اليوم السبت، بعد شكواه من آلام في الركبة.

ويأتي الاختبار الطبي للسولية»؛ من أجل تحديد مصيره من المشاركة في مباراة نصف نهائي البطولة العربية للأندية، بعد أن خرج من قائمة فريقه لمباراة «نصر حسين داي» أمس الجمعة، بسبب شكواه قبل المباراة من آلام في الركبة وهو ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من المشاركة في اللقاء.

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من جانبه انتظم هشام محمد، اللاعب الجديد بالفريق، في مران اليوم؛ استعدادًا لبداية مشواره مع القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، برنامج تأهيل خاص باللاعب يقوم بتنفيذه في الأيام المقبلة؛ حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأحمر في المباريات المقبلة.

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التحرير

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