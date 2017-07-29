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شعبة المخابز: لا بد من تحديد سعر جوال الدقيق ولائحة الوزير مُجحفة

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شعبة المخابز: لا بد من تحديد سعر جوال الدقيق ولائحة الوزير مُجحفة شعبة المخابز: لا بد من تحديد سعر جوال الدقيق ولائحة الوزير مُجحفة

التحرير

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اشتكى حسانين سيد، رئيس شعبة مخابز ، من منظومة الخبز الجديدة مؤكدا أن الدكتور على المصيلحى يفرض لائحة جزاءات مجحفة بالنسبة لهم.

وطالب سيد فى تصريحات خاصة الوزير بتحديد جوالات الدقيق والاهتمام بالماكينات المعطلة، فضلا عن الاهتمام بجودة الدقيق قائلا: ادينى دقيق جيد أديك منتج جيد.

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أما الحاج عبدالعال درويش رئيس شعبة مخابز الإسكندرية قال إن رغيف الخبز عرض وطلب، وجودته تعتمد على الوزارة، مؤكدا أنهم يقومون بشراء أجولة الدقيق على نفقتهم الخاصة دون اهتمام من الوزارة، قائلا: احنا برضه محتاجين نكسب.

وطالب درويش الوزير بتحديد سعر جوال الدقيق، لافتا إلى أن بعض المواطنين لم يحصلوا على البطاقة التموينية حتى الآن متسائلا كيف يتم التعامل معهم؟

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التحرير

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