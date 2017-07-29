وكيل «تعليم البرلمان»: المدارس المخالفة هانقفلها.. والمشكلة مع «الدولية»

التحرير

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أعلن النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، عن عقد اللجنة اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لمناقشة أزمة مصروفات المدارس والجامعات الخاصة، وكذلك فتح حوار مجتمعي حول قانون التعليم الجديد مع الجهات المختصة.

وقال أباظة لـ«التحرير»، إن مصروفات المدارس والجامعات الخاصة، ولا سيما الدولية منها، هي التي تثير أزمة في الارتفاع المبالغ فيه لمصروفاتها، موضحا أنه لا مانع من إغلاق المدارس غير الملتزمة بالقرارات الوزارية للمصروفات.

وأضاف أنه «نؤجل اتخاذ قرار الإغلاق، لأن أهالي الطلاب يرفضونها ويعارضون مثل هذا القرار، ونتخذ العقوبات طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك والتي تبدأ بالإنذار».

وأوضح أن أعضاء لجنة التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سينظمون زيارات مفاجئة للمدارس للاطلاع على الدفاتر، مجددا قوله: «والمدارس المخالفة هانقفلها».

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وأشار إلى أن الأمر تحول في الفترة الأخيرة «للعبة بيننا وبين المدارس الدولية، تارة يفوزون في موقف، وتارة القرارات المنظمة والتي نشرف عليها».

ولفت إلى أن المجتمع بحاجة للمدارس الخاصة والدولية؛ لأن الدولة غير قادرة على توفير أماكن لكل أبنائها بالتعليم الحكومي، مشددا في الوقت ذاته على دعم التعليم الخاص الجامعي وما قبله، للدولة والمجتمع.

وأوضح أن الزيادة تجاوزت عدة أضعاف في بعض المدارس، وأصبحت أرقاما غير مسبوقة، مما يمثل عبئا على المواطنين.

وفيما يخص قانون التعليم الجديد، قال إن قانون التعليم كان من المفترض أن يلحق بدور الانعقاد الثاني، وتم تأجيله لدور الانعقاد الثالث بسبب تأخر وزارة التربية والتعليم في إرساله وقت تولي الوزير الهلالي الشربيني، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الإجازة البرلمانية عقد حوار مجتمعي حوله.