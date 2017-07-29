بعد إجبارهم على دخول الفرن.. اللحظات الأخيرة في حياة عمال «أسمنت أسوان»

التحرير

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«فضلنا نطفي حوالين الجثة ساعة ونص، فسقوط الطَّفلة من الطابق العاشر حتى لو كانت درجة حرارتها طبيعية كفيلة بأن تقتل الجميع بسبب الارتفاع الذي سقطت منه، تفحُّم الجثث جراء سقوط "الطَّفلة" عليهم لم يكن صدفة، فنحن نخشى العمل بغرفة "الكولر" إذا كان زملاؤنا بالطابق العاشر يباشرون عملهم في ظل غياب مهمات الأمن والسلامة المهنية بالمصنع، من بداية عملنا بهذا المصنع».

هكذا روى أحمد صلاح، العامل بشركة ميدكوم للأسمنت بأسوان لـ"التحرير" اللحظات الأخيرة لوفاة زملائه الثلاثة، الذين مات أحدهم فور سقوط المادة الملتهبة جعلت منه كتلة متفحمة ملتصقة بأرضية الغرفة الحديدية كقطة دهستها سيارة في الطريق العام، "كما ذكر".

غرفة الموت

يقول أحمد صلاح إنه كان يعمل أسفل الغرفة في أثناء حدوث الواقعة، ورأى المهندس طارق نور "الذي توفي فجر أمس الجمعة" وبصحبته عاملان، في أثناء دخولهم غرفة "الكولر" -إحدى غرف أفران التشغيل بالمصنع- وهم لا يعلمون بأن زملاءهم بالطابق العاشر من برج الفرن يباشرون عملهم بمادة "الطَّفلة"، وما إن فُتِحَت الأبواب العليا من الطابق العاشر حتى سقطت حممم هذه المادة على رؤوس العمال الثلاثة أودت بحياة العامل طارق عبد الله على الفور، وأصيب المهندس طارق نور والعامل علي إبراهيم بحروق بنسبة 95%، وتوفيا بعدهما يومي الثلاثاء والجمعة.

ساعة ونصف إطفاء

يقول عامل آخر -طلب عدم ذكر اسمه- إنهم ظلوا ساعة ونصف الساعة في محاولة لإطفاء محيط البقعة التي سقطت على زميلهم "طارق عبد الله"، إلا أنهم فشلوا في إنقاذ جثته حتى التصقت عظامه بأرضية الغرفة الحديدية وذاب جلده تمامًا، وعلَّق متأثرًا بفظاعة المشهد: "إحنا ماعرفناش نجيب جثته، لأنها اتفحمت بالكامل".

وتابع العامل قائلًا: "تواصلنا مع الإسعاف وشرطة النجدة، وفاجأتنا سيارة الإسعاف برفضها نقل جثة زميلنا المتوفى، وأخذوا زملاءنا الأربعة الذي طالتهم مخاطر الطفلة الحارقة فقط، كما أن شرطة النجدة لم تأت على الفور لإثبات الحالة فور وقوع الحادث الأليم لزملائنا".

الحبس ينتظر العمال

يعود صلاح للحديث عن مشهد القبض على زملائه من موقع الشركة، ويؤكد أنهم لم يعطلوا العمل أو تسببوا في أية خسائر مادية، لكنهم وقفوا عند وفاة زملائهم مطالبين بتهيئة أوضاع العمل بالمصنع خوفًا من خطر الموت، وأنهم طالبوا مكتب العمل بأسوان إثبات ذلك، ولم يتحرك أحد، حسب قوله.

وتابع: "الشرطة لم تأت لإثبات حالة ما جرى مع زملائنا، بل قاموا بالقبض على 8 عمال من مساكنهم دون أية أسباب، رغم أن استغاثتنا لم تلبها النجدة فور اتصالنا بها".

يقول المحامي وائل رفعت إن النيابة أسندت إلى العمال اتهامات بتعطيل العمل بالمصنع، واستخدام وسائل العنف والتهديد مع موظفين عموميين لمنعهم من أداء عملهم، والإضرار بالمصلحة العامة.

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وتابع رفعت في تصريحات لـ"التحرير" أن النيابة ستنظر تجديد حبس العمال غدًا الأحد، مشيرًا إلى أن العمال تقدموا باستغاثات للنائب لمطالبته بالتدخل والتحقيق في الواقعة مع مدير المصنع.

القوى العاملة تتابع الأزمة

من جانبه قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصرـ إنه والوزير محمد سعفان يتابعان تطورات الأزمة حتى الآن، منوهًا بأنهم سيطالبون بتعويضات مالية كبيرة لأسر المتوفين، كما أنهم في انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة بالقضية لتوضيح المسئولية التي تقع على إدارة الشركة، معلقًا: "الشركة لازم تتحاسب على الخطأ إن ثَبُت".

وتابع الجمل أنه سيتم عمل بحث على كل شركات الأسمنت لتجنب وقوع مثل هذه الكارثة مرة أخرى التي أودت بأرواح عدد من العاملين لديها.

إدانة نقابية

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع العمال، مطالبة بوقف كل أشكال التعسف تجاه العمال والبدء الفوري فى فتح تحقيق شامل والعمل على إيجاد كل وسائل السلامة والصحة المهنية بالمصنع، وإدانة المتسبين فى موت وإصابة العمال ومحاسبتهم.

كما دعت للاستجابة للمطالب المشروعة للعمال تحقيقًا لاستقرار دائم وحقيقي ينتصر إلى حقوق العمال القانونية والمشروعة ويقطع الطريق على الفوضى التي يتسبب بها إهدار الحقوق وعدم الالتزام بالقانون والتشريعات.

بينما ذكر أحد العمال لـ"التحرير" أن النائب معتز محمد محمود، هو شقيق ممدوح محمد محمود رئيس مجلس إدارة الشركة وشريكه بمجلس الإدارة، وحاولت "التحرير" التواصل معه، ولم نتمكن من الحديث معه حتى الآن.