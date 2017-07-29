ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالغربية

كتب - علاء عمران:

نجحت الادارة العامة لمباحث الغربية، برئاسة اللواء أيمن لقية، مدير الإدارة، في القبض على تشكيل عصابي ارتكب 11 سرقة لبطاريات السيارات في طنطا.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم ثان طنطا، مفادها قيام ك من "محمد.إ"، عاطل، "محمود.ا"، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا، "هيثم.ع"، عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا متنوعة، و"صبحي.ع"، عاطل، و"حسام.ا"، عاطل؛ يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات مُستخدمين مفاتيح مصطنعة وأدوات لكسر زجاج السيارات، وكشفت التحريات بأنهم وراء ارتكاب العديد من الوقائع في نطاق المديرية.

وبالعرض على اللواء أيمن لقية، مدير المباحث، أمر باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة ضبط المتهمين، وعقب تقنين الاجراءات واستهدافهم بعدة أكمنة تم ضبط 4 متهمين.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة بطاريات من السيارات، وتم ضبط المسروقات واستدعاء المجني عليهم، الذين اتهموا الجناة بارتكاب السرقة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيقات.