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محافظ أسيوط: فصول للخدمات بالتعليم الثانوي مراعاة للبعد الاجتماعي

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مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط: فصول للخدمات بالتعليم الثانوي مراعاة للبعد الاجتماعي

05:19 م السبت 29 يوليو 2017

محافظ أسيوط: فصول للخدمات بالتعليم الثانوي مراعاة للبعد الاجتماعي

المهندس ياسر الدسوقي

أسيوط - أسامة صديق:

وافق محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي على فتح فصول للخدمات في إطار الخطة العامة للتعليم الثانوي العام وفي حدود الإمكانات المتاحة، استعدادًا للعام الدراسي المقبل.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي مراعاة للبعد الاجتماعي وللتيسير على أولياء الأمور ولتوفير فرص التعليم الملائمة للطلاب، لافتًا إلى أن هذه الفصول تفتح بالمدارس الثانوية في الفترات المسائية، للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بالتعليم العام، شرط ألا يقل عدد طلاب الفصل الواحد عن 15 طالبًا، ولا يزيد على 30 طالبًا.

وأضاف أن العمل في هذه الفصول يتم وفق اللائحة المعتمدة لفصول الخدمات والقواعد المنظمة لذلك، مع التزام المدارس بإعلام ولي الأمر بعدم وجود أعمال سنة للطلاب، مشيرًا إلى عدم وجود درجات في المواد العملية لطلاب فصول الخدمات طبقًا للقرارات الوزارية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة االتربية والتعليم صلاح فتحي بتدبير العاملين اللازمين للعمل في هذه الوحدات بذات مستوى الكفاية المتبع في المدارس الرسمية.

ومن جانبه، قال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن الرسوم المقررة على كل طالب سيتم تقديرها بعد مراجعة التوجيه المالي، وفي حدود 1200 جنيه مصري دون قيمة رسوم شراء الكتب الدراسية، مع وجود نسبة للإعفاء في حدود 25 % لبعض الحالات، ووفقًا للقواعد والشروط.​

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