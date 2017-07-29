بالفيديو.. ألماني يذهب لعمله "سباحة" يوميًا.. والسبب

كتب - هشام عواض:

يقضي الموظفون في المدن الكبرى أوقاتًا طويلة في زحام المواصلات ذهابًا وإيابًا من أعمالهم، ولهذا يبحث الكثيرون عن طرق لإيجاد أفضل وأسرع الوسائل، لكن موظفًا في ألمانيا وجد وسيلة أسهل للوصول إلى عمله، عن طريق السباحة عبر النهر.

بنيامين ديفيد من بين الآلاف من سكان مدينة ميونخ الألمانية الذين يحاولون الوصول إلى أعمالهم في الوقت المناسب، عبر الشوارع المزدحمة، ومسارات ركوب الدراجات، لكنه قرر قبل عامين أن يجد وسيلة أبسط وأسرع للتنقل، وهي بالسباحة في نهر إيزار بشكل يومي في طريقه إلى العمل، بحسب موقع "odditycentral".

ويمر النهر بالقرب من منزل "ديفيد" في ضاحية بالديلاتز، وعلى الرغم من أن أحدًا لم يستخدمه للسفر منذ عقود، إلا أنه اعتبر أفضل وسيلة للتنقل في المدينة،حيث يقطعه السكان على الطوافات، لكن بدلًا من التجديف على طواف أو قارب، قرر ديفيد السباحة عبر النهر يومياً إلى عمله، قاطعًا مسافة 2 كيلومتر.

ويغادر ديفيد منزله في بالديلاتز، ويعبر الطريق باتجاه النهر، ومن ثم يسبح لمسافة كيلومترين إلى مكتبه في كولترستراند، وهي رحلة تستغرق عادة حوالي نصف ساعة. وبمجرد وصوله، يستخدم ديفيد منشفة لتجفيف نفسه، ومن ثم يجلس في أحد المقاهي القريبة، ليستمتع بفنجان من القهوة، بانتظار زملائه العالقين في زحمة المرور.

ولضمان وصول أغراضه الشخصية جافة معه إلى العمل، يستعين ديفيد بحقيبة خاصة مضادة للماء، وفي نفس الوقت تتحول إلى عوامة، وتم تصميم هذه الحقيبة من قبل شركة ناشئة في سويسرا، حيث أصبحت السباحة إلى العمل اتجاهًا ذات شعبية متزايدة.