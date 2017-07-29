مصراوي Masrawy

هل تدعم قطر جبهة النصرة في سوريا.. وما هو دور قناة الجزيرة؟ 04:41 م السبت 29 يوليو 2017

كتبت – إيمان محموداتهامات عديدة وُجهت إلى قطر على المستوى الإقليمي والدولي بدعمها للإرهاب، خاصة في دول الصراع بالشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا، فالعلاقة بين قطر وتنظيم القاعدة أو ذراعه السوري "جبهة النصرة" ظلت محل شبهات، واتهامات بتقديم الأولى الدعم المالي للتنظيم الإرهابي.في 28 يوليو 2016، أعلنت "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، فك ارتباطها بالتنظيم الذي قاتلت تحت رايته منذ 2013 وذلك على لسان زعيمها أبو محمد الجولاني الذي كشف وجهه للمرة الأولى الفيديو، والذي أعلن الاسم الجديد للجبهة وهو "فتح الشام".ورغم هذا الإعلان، إلا أن الاتهامات ظلت تطارد "فتح الشام" بعلاقتها الوطيدة بتنظيم القاعدة، خاصة بعد دعم أيمن الظواهري، انفصال النصرة عن القاعدة بشكل رسمي، وهو ما يعزز فكرة أن ما قامت به النصرة ليس تحولا جذريا في أفكار الجبهة بل هو محاولة لتقديم نفسها في ثوب جديد، لكن الأهم أن قطر ظلت متهمة بتمويل الكيانين.وفي السياق، قالت الإمارات على لسان سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة، إنها تملك أدلةً قاطعة، على قيام قطر بتمويل منظمات متطرفة في المنطقة، بما فيها جبهة النصرة الإرهابية.وأكد يوسف العُتيبة السفير الإماراتي في واشنطن، إن الدول المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لديها الأدلة المثبتة بإدانة الدوحة في دعمها للميليشيات المسلحة في سوريا، كما أن هناك أدلة تثبت دعم حكومة قطر لتنظيم القاعدة عن طريق جبهة النصرة في سوريا.وخلال برنامج بثته قناة الـ"بي بي إس" الأمريكية، مساء أمس، اعتبر العُتيبة، أن من حق الدوحة مواصلةَ ما تريد فعله ودعم من تريد دعمه، كما يحق في المقابل للدول الأربع مواصلة مقاطعتها، واتخاذ من الإجراءات التي تحفظ لها حقوقها كما تريد.لم يكن هذا الاتهام هو الأول من نوعه الذي يُوجه للدوحة، فقد سبقته اتهامات عديدة من مختلف الدول العربية تؤكد دعم قطر لجبهة النصرة، بل ولتنظيم "داعش" الإرهابي أيضًا.المعارض السوري تيسير النجار، أيد هذه الاتهامات حيث وصف قطر بأنها "الكفيل الأول بتمويل التنظيمات الإرهابية بعد إيران"، وأن قطر مرتبطة بإيران ولذلك فهي مرتبطة بتنظيم القاعدة، قائلًا " قطر وإيران وجهان لعملة واحدة".النجار شدد على أن دور قطر الرئيسي في سوريا؛ هو تمويل الإرهاب وتخريب الثورة السورية، مشيرًا إلى أن الدوحة تعمل أحيانًا على دعم منظمات الإغاثة "لكن هذا فقط مجرد غطاء للحقيقة".وقال النجار في تصريحات لمصراوي، السبت، إن قطر تحاول خلخلة المجتمع العربي والإسلامي والتشكيك والتركيز على الطائفية والفوضى، لأن في ظل الفوضى تستطيع إيران أن تفعل ما يحلو لها، على حد تعبيره.وصرح النجار أن هناك بعض الكيانات والأطراف تحاول الإيهام بأن جبهة النصرة لها علاقة بالجيش الحر، وهو ما نفاه نفيًا قاطعًا، مؤكدًا أن جبهة النصرة ضد الشعب السوري وضد الثورة السورية، كما أن جميع من في الجبهة هم في الأصل من تنظيم القاعدة.وتأكيدًا منه على نفي العلاقة بين النصرة والجيش الحر، اتهم الكاتب السعودي البارز، عبد الرحمن الراشد، قطر، بدعم جماعات إرهابية مثل داعش وجبهة النصرة في سوريا، مؤكدًا على أن الرياض تدعم الجيش السوري الحر.وقال الراشد في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن الخلاف اتسع بين البلدين الخليجيين في إدارة المعارضة داخل هيئة الائتلاف -المعارضة السورية- و"على الأرض كانت داعش والنصرة تهاجمان الجيش الحر، وتسلبان أراضيه المحررة من النظام".وفي أعقاب اندلاع الثورة السورية عام 2011، اتخذت قطر عبر منبرها الإعلامي "شبكة الجزيرة" موقفًا داعمًا للتنظيمات المتشددة عبر تسجيلها لقاءات حصرية مع قادتهم وعلى رأسهم جبهة النصرة.وعلى غرار الكثير من المقابلات والأخبار الحصرية للجزيرة، خصت "جبهة النصرة" قناة الجزيرة بنسخة من الشريط الذي ظهر فيه زعيم الجماعة أبو محمد الجولاني لأول مرة، معلناً فك الارتباط بتنظيم القاعدة، بحسب "بي بي سي".وفي تصريحات للمستشار في الجيش الحر أسامة أبو زيد، أشار فيها إلى تكرار "سقطات" قناة الجزيرة التي تدل على انحيازها لـتنظيم القاعدة في سوريا.واتهم أبو زيد -في تصريحاته لموقع "الدرر الشامية" السوري- قناة الجزيرة بأن سياستها التحريرية بما يخص سوريا، متأثرة بتيار موالٍ للقاعدة يعمل بداخلها، محذرًا أن تلك السياسة تصب في مصلحة روسيا بالدرجة الأولى، التي تحاول التسويق لتدخلها في سوريا على أن هجماتها على حلب تستهدف "جبهة النصرة".

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