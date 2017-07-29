ميركل تطالب بكشف سريع عن ملابسات هجوم الطعن في هامبورج

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن مواساتها لأسرة القتيل الذي لقى حتفه في هجوم الطعن أمس الجمعة في مدينة هامبورج الألمانية.

وقالت ميركل اليوم السبت في برلين: "أشعر بالحزن على ضحية هذا الهجوم الوحشي في هامبورج. عميق مواساتي لأسرته".

كما أعربت ميركل عن تمنياتها بـ"الشفاء الكامل للمصابين من جروحهم الجسدية والنفسية"، وقالت: "يتعين الكشف عن ملابسات هذه الجريمة. أنا على اتصال مستمر بوزير الداخلية توماس دي ميزير وعمدة هامبورج أولاف شولتس. أشكر الشرطة على مهمتها وكل من واجه الجاني بشجاعة".

يذكر أن الجاني، وهو فلسطيني مولود فى الإمارات، طعن عددا من الأشخاص أمس في أحد المتاجر الكبيرة بحي بارمبيك في هامبورج.

وبحسب بيانات وزير داخلية هامبورج، أندي جروته، أسفر الهجوم عن مقتل رجل (50 عاما) وإصابة سبعة آخرين، بعضهم بإصابات بالغة.

وأعلن جروته أن منفذ الهجوم فلسطيني رُفض طلب لجوئه في ألمانيا، وكان من المقرر أن يغادر البلاد.

وبحسب بيانات جروته، فإن تقديرات سلطات الأمن لم تكن تشير إلى أن هناك خطورة مباشرة منه، وقال إنه كانت هناك إشارات على أن الرجل لديه بواعث دينية ودوافع إسلامية من ناحية، كما أن هناك إشارات على أن لديه " خللا نفسيا" من ناحية أخرى.