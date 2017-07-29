التحالف العربي: تعرض ميناء المخا للاستهداف بقارب مفخخ بالمتفجرات

الرياض - ( د ب أ):

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)، عن تعرض ميناء المخا اليمني اليوم للاستهداف من قبل المليشيات الحوثية بواسطة "قارب مسير مفخخ بالمتفجرات".

وأشار التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم السبت، إلى أن المليشيات الحوثية استهدفت فجر اليوم ميناء المخا اليمني "بقارب مسير مفخخ بالمتفجرات، حيث اصطدم القارب بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن مما أوقع انفجارا، ولم تحدث خسائر في الأرواح ولله الحمد ولا توجد أضرار تذكر"، وأكد البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها.

وأكدت قيادة التحالف أن "الميلشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، تواصل خرقها لكل الأعراف والقرارات الدولية، وتمارس استهداف أمن الموانئ اليمنية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الإقليمي والعالمي، وأنها بهذه الممارسات الإجرامية تعيق وصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، التي تجري حالياً وفي مقدمتها عمليات إيصال الأدوية الخاصة بعلاج الكوليرا للأراضي اليمنية".

وطالب بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، المجتمع الدولي بـ "الضغط على الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216، لمنع هذه الممارسات الإجرامية".

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية أعلنت اليوم أن مسلحيها والقوات الموالية لهم، استهدفوا بارجة عسكرية إماراتية، قبالة السواحل الغربية لليمن.