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غدًا.. وزير التعليم يعلن نتيجة مبادرة "مصر والرئيس" للطلبة المتفوقين في الرياضيات

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مصراوي Masrawy

غدًا.. وزير التعليم يعلن نتيجة مبادرة " والرئيس" للطلبة المتفوقين في الرياضيات

04:29 م السبت 29 يوليو 2017

كتبت- ياسمين محمد:

يشهد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدًا الأحد، يوم المعرض العلمى للكلية الفنية العسكرية، بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مصطفى عبد الوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية.

ويعلن شوقى خلال هذا اليوم نتيجة المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتبنى العباقرة فى الرياضيات من طلبة المرحلة الثانوية، والإعلان عن التوسع فى المبادرة لتشمل العباقرة فى العلوم الأساسية.

جدير بالذكر إنه تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والكلية الفنية العسكرية على تنفيذ مبادرة "مصر والرئيس للطلبة المتفوقين في الرياضيات"؛ لاكتشاف ودعم ورعاية الطلاب المتميزين، وخلق مناخ يُنمي لديهم حب مادة الرياضيات.

وقد تم اختبار الطلاب "أون لاين" يوم الثلاثاء الموافق 11/7/2017، وتم اختيار عدد 600 طالب.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف ورعاية ودعم الطلاب المتميزين في الرياضيات، وخلق مناخ داعم للتميز بين الشباب، وتجهيز منتخبات للمشاركة في تمثيل مصر بالمسابقات الدولية في الرياضيات.

وتستهدف المبادرة الطلاب المتميزين والمبدعين في الرياضيات بمرحلة التعليم الثانوي العام كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع في تنفيذها تباعًا. ​

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