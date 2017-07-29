اليوم.. انطلاق الدورة التدريبية الأولى للحوار المجتمعي بالإسكندرية برعاية وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:

تنطلق اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية الأولى للحوار المجتمعي، التي تقام تحت شعار "مصر أمانه بين إيديك"، برعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبمشاركة مديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

وتستمر الدورة 3 أيام بمقر النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، في إطار المشاركة المجتمعية لأطراف العملية الإنتاجية لتوعية العاملين وممثليهم، وأصحاب الأعمال وممثليهم بحقوقهم وواجباتهم .

وأناب الوزير، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة محمد عيسي، لافتتاح فعاليات الدورة التي تضم 150 متدربًا ممثلين لأطراف العملية الإنتاجية، منهم 50 من أصحاب الأعمال وممثليهم، و70 من العمال وممثليهم، و30 من وزارة القوي العاملة ومديرية الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وقال محمد قنديل مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، إن الدورة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية .​​