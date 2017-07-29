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ضبط تشكيل عصابي نسائي لسرقة المواطنين بالغربية

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي نسائي لسرقة المواطنين بالغربية

04:26 م السبت 29 يوليو 2017

ضبط تشكيل عصابي نسائي لسرقة المواطنين بالغربية

كتب - علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الغربية، برئاسة اللواء أيمن لقية، مدير الإدارة، اليوم السبت، في الإيقاع بتشكيل عصابي نسائي تتزعمه مسجلة خطر في تاريخ المحافظة لسرقة المواطنين.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم زفتى، أكدتها التحريات بإشراف اللواء أيمن لقية، مدير المباحث، ومفادها قيام، "أميرة.أ"، ربة منزل، "فرح.أ"، ربة منزل، "محمد.ز"، عاطل ، بشرى.ك"، ربة منزل، سبق اتهامها في 155 قضية، وسبق اعتقالها 9 مرات لخطورتها على الأمن العام، كم أنه مُدرجة على قوائم الممنوعين من السفر، يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في وقائع نشل المواطنين عن طريق المغافلة واستخدام الأسلحة البيضاء لقطع وشرط حقائب اليد، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الحوادث.

وعقب تقنين الاجراءات اللازمة تم ضبط 3 متهمين كانوا يستقلون سيارة ملاكي، وبحوزتهم 5700 جنيه، وسلاح أبيض "مشرط"، ونقاب، وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بالاشتراك مع المتهم الرابعة الهاربة.

وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالسرقة، وحُررت المحاضر اللازمة بذلك، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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