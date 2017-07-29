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السيسي يستعرض تأمين سيناء في اجتماعه بالأعلى للقوات المسلحة

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السيسي يستعرض تأمين سيناء في اجتماعه بالأعلى للقوات المسلحة السيسي يستعرض تأمين سيناء في اجتماعه بالأعلى للقوات المسلحة

التحرير

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عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا، صباح اليوم السبت، برئاسة الرئيس عبد الفتاح ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكل أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط والتدابير الأمنية، التي تنفذها القوات المسلحة لحماية الوطن من مختلف التهديدات، خاصة في شمال سيناء، حيث اطلع الرئيس على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

وأشاد الرئيس بنجاح رجال القوات المسلحة في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف بعض المواقع العسكرية، مثمنا التضحيات والبطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب.

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وأكد ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن ، والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في التدريب والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. 

كما أشاد السيسي بما تم تنفيذه في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة، وهو ما تجسد خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي ستسهم في تعزيز قدرات الجيش المصري على تأمين المناطق الشمالية للبلاد، موجها باستمرار عملية التطوير لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في المجال العسكري وللتصدي لكل ما تواجهه البلاد من تهديدات.

وأيضا تم استعراض المشروعات التنموية التي تنفذها القوات المسلحة في إطار مساهمتها في جهود الدولة، لدفع جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

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التحرير

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