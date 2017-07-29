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نور الدين: حرب أكتوبر أهون من معركة الجيش والشرطة ضد الإرهاب

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نور الدين: حرب أكتوبر أهون من معركة الجيش والشرطة ضد الإرهاب نور الدين: حرب أكتوبر أهون من معركة الجيش والشرطة ضد الإرهاب

التحرير

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قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حرب أكتوبر كانت أهون بكثير من الحرب التي تخوضها قوات الجيش والشرطة ضد الإرهاب في سيناء وبقية أنحاء الجمهورية، وذلك رغم إمكانيات الجيش الإسرائيلي الكبيرة.

وأضاف نور الدين، خلال تصريحات عبر فضائية «أون لايف»، اليوم السبت: «العدو في حرب أكتوبر كان معروفًا، لكن الآن العدو يسير بيننا ويتحدث لغتنا، وهناك الكثير من المحاذير التي نضعها في ذهن القوات، قواتنا تخاف أن تُصيب أي مواطن على وجه الخطأ».

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وذكر أن عملية «حق الشهيد» في سيناء، أثمرت عن معاونة الكثير من القبائل السيناوية، وذلك رغم تعرضهم للتهديد على يد التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن القوات نفذت العديد من الضربات الاستباقية لهذه العناصر خلال الشهرين الماضيين.

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التحرير

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