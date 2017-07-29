النائب مصطفى بكري يعلن عن تكوين «تكتل خدمى» يضم 83 نائبًا

التحرير

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قال النائب مصطفى بكرى، إنه يسعى لتكوين تكتل برلماني خدمى، بدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، هدفه تعاون النواب سويا من أجل التواصل المستمر مع الجهات المعنية فى الدولة، من أجل توفير الخدمات للنواب.

وأضاف بكرى لـ"التحرير"، أنه فكر فى تشكيل التكتل حتى لا يكون الأمر حكرا على اتجاه معين، وأن يكون الباب مفتوحا للجميع ومن حق أعضاء مجلس النواب أن يحصلوا على الخدمات، شأنهم شأن أى نواب آخرين.

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وأشار إلى أن هناك 83 نائبا انضموا للتكتل، من مختلف الاتجاهات والأحزاب داخل المجلس، والهدف هو هدف خدمى فقط، وسيكون هناك لجنة للتواصل مع المسؤولين لتوفير الخدمات ومتابعة القضايا التى تهم مصالح الجماهير.

وبسؤاله حول ما إذا كان التكتل سيكون فى مقابل ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية داخل مجلس النواب، قال بكرى: "لا علاقة لنا بائتلاف دعم مصر، ومن يرغب في الانضمام إلينا من أعضاء الائتلاف فليس هناك مشكلة"، مضيفا: "التكتل فلسفته مختلفة تماما، عن فلسفة دعم مصر كائتلاف". وتابع: "لا نشترط على النواب المنضمين للتكتل، ترك الائتلاف أو الحزب التابع له".