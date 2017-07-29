حقق حلمه بعد 10 سنين وهذه علاقته بـ«السقا».. 10 معلومات عن أحمد خالد موسى

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من السهل على الفنان أن يلمع نجمه منذ أول ظهور له، ولكن الأمر مختلف في مجال الإخراج الذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل وسنوات طويلة من الخبرة، حتى إن البعض قد لا ينجح طوال حياته في تحقيق حلمه بأن يصبح أحد المشاهير في عالم الإخراج، ولكن هذا ما نجح فيه المخرج "أحمد خالد موسى"، الذي حاز على إعجاب وإشادات من الكثيرين ببراعته في الإخراج رغم صغر سنه.

ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات التي لا يعرفها كثيرون عن المخرج الشاب..

1- يبلغ من العمر ثلاثين عامًا.

2- تخرج في قسم الإخراج السينمائي بالأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام IAMS.



3- عمل مساعد مخرج لمدة 12 عامًا، حيث عمل مع المخرج رامي إمام في فيلمي "كلاشينكوف" و"⅛ دستة أشرار".

4- عمل مساعدا للمخرج شريف عرفة في مسلسل "لحظات حرجة".

5- عمل لمدة عام مع المخرج "ياسر سامي" في إخراج عدد من الفيديو كليبات.

6- أخرج أكثر من 500 إعلان، وعمل 5 سنوات مع المخرج هادي الباجوري في الإعلانات.

7- رشحه الفنان الأردني ذو الأصل الفلسطيني "إياد نصار" لإخراج أول مسلسل له وهو "من الجاني"، عام 2015.

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8- بعد عمله مع الفنانة "روجينا" في مسلسل "من الجاني" رشحته لشركة الإنتاج المسؤولة عن مسلسل "بعد البداية" لتولي إخراجه، فوافق على الفور.

9- أخرج مسلسل "الميزان" بطولة الفنانة غادة عادل، وخاض به الموسم الرمضاني لعام 2016، وقال عنه إنه العمل الذي كان يحلم بتنفيذه، كما كان المخرج الأصغر سنا في الدراما الرمضانية وقتها.

10- تعاون مع الفنان أحمد السقا في إخراج فيلم "هروب اضطراري"، الذي أصيب في عينيه في أثناء تصويره، مما اضطره لوقف التصوير ليومين، كما أخرج له مسلسل "الحصان الأسود"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وكشف "أحمد خالد موسى" في وقت سابق عن علاقته بالسقا عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلًا: "من عشر سنين كنت هاشتغل في فيلم مهم جدا لأحمد السقا وكنت مساعدا صغيرا جدا، والمهم يعني أن المساعد الأول عمل كل حاجة لحد ما مشاني من الفيلم، على الرغم إني كل الناس كانت شايفة إني باعمل كل اللي عليا وزيادة، وبالصدفة اليوم ده كان بابا بيعمل عملية صعبة، الحمد لله عدت على خير، وقاللي إوعدني إنك تبقى قريب مكان المساعد الأول ماتفضلش مساعد صغير كده، بس العند اللي جوايا خلاني أقوله أنا إن شاء الله مش هكون مكان المساعد الأول أنا هاكون مكان المخرج الكبير وهاعمل فيلم مهم بالسقا وهيكون بطل فيلمي، المعجزة إنه أول فيلم ليا الحمد لله يا رب، عمري ما طلبت منك حاجة وخذلتني.. هروب اضطراري.. بحبك يا سقا".