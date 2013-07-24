هجوم في الموصل يتسبب بمقتل فرد بالشرطة العراقية

قتل ضابط برتبة ملازم وثمانية من عناصر الشرطة العراقية في هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في الموصل صباح الأربعاء، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وذكر ضابط في شرطة الموصل أن الهجوم وقع في منطقة البشمانة الواقعة على بعد نحو 60 كلم جنوب الموصل (350 كلم شمال بغداد) بحسب ما افادت سكاي نيوز عربية.

وكانت موجة من الهجمات المتزامنة استهدفت، مساء أمس الثلاثاء، أربعة مساجد سنية في العراق قتل فيها 12 شخصا و جرح 49 آخرون، وذلك بعد أيام على وقوع انفجار داخل مسجد “أبو بكر الصديق” في ديالى شرقي البلاد.

وانفجرت عبوتان ناسفتان خلال صلاة التراويح داخل مسجد عمر بن عبدالعزيز ومسجد الصالحين جنوبي محافظة كركوك، بينما استهدفت سيارة مفخخة مسجدا في الكوت جنوبي العاصمة بغداد.

وفي منطقة الدورة في جنوب بغداد، انفجرت أيضا عبوتان ناسفتان قرب مسجد أحمد المختار، بحسب ما قال عقيد في الشرطة.

في غضون ذلك، قتل 4 عسكريين وأصيب 7 آخرون، بينهم مدنيون، إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، لدى مرور دورية للجيش العراقي عند مدخل قضاء تلعفر، غربي مدينة الموصل.

وتأتي هذه الهجمات وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، لاسيما مع تصاعد وتيرة العنف الذي حصد خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 2500 شخص، بينهم 761 في يونيو الماضي.