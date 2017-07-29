وزارة النقل تنفي تصريحات منسوبة للوزير عن إزالة المساجد لتطوير السكك الحديدية

القاهرة - (أ ش أ)

نفى محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل ماتناقلته بعض المواقع الاليكترونية من تصريحات منسوبة للدكتور هشام عرفات وزير النقل من أن 80% من حوادث السكة الحديد بسبب المساجد الموجودة في محطات السكة الحديد.

وأكد عز - في بيان له اليوم السبت - أنه أثناء لقاء الوزير مع محافظ الشرقية بحضور أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية يوم أمس الأول "الخميس" بمقر المحافظة بالزقازيق كان الحوار يدور عن المزلقانات وأسباب تعطل تطوير بعضها ، حيث أفاد مهندس السكة الحديد بالمنطقة أن هناك احد المساجد المتواجد بحرم السكة الحديد ويعوق عملية التطوير ويحجب الرؤية.

وأشار المتحدث الى أن وزير النقل أكد أن عدم تطوير المزلقانات وحجب الرؤية عن السيارات يتسبب في حدوث عدد من الحوادث ، وأن هناك فتوى من دار الإفتاء بتاريخ العاشر من مايو 2015 عن إزالة المساجد والزوايا على خطوط السكك الحديدية التي تتعارض مع أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية والموجودة بمواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية بشكل يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين أثناء سير القطارات مما يعرض حياتهم للخطر ، حيث أشار الوزير الى أن الفتوى أجازت ازالة المسجد وبناء مسجد آخر.

وأوضح أن إزالة أي مسجد متواجد في نطاق حرم السكك الحديدية لأعمال التطوير ، سيكون بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، على أن يتم بناء مسجد آخر خارج نطاق حرم السكة الحديد في نفس المنطقة ، وفي حالة عدم توافر قطعة ارض لإقامة مسجد جديد سيتم تطوير وتحديث اقرب مسجد بالمنطقة.

وأهاب المتحدث الإعلامي لوزارة النقل بوسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل.