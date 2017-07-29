أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزارة النقل تنفي تصريحات منسوبة للوزير عن إزالة المساجد لتطوير السكك الحديدية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزارة النقل تنفي تصريحات منسوبة للوزير عن إزالة المساجد لتطوير السكك الحديدية

03:41 م السبت 29 يوليو 2017

وزارة النقل تنفي تصريحات منسوبة للوزير عن إزالة المساجد لتطوير السكك الحديدية

القاهرة - (أ ش أ)

نفى محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل ماتناقلته بعض المواقع الاليكترونية من تصريحات منسوبة للدكتور هشام عرفات وزير النقل من أن 80% من السكة الحديد بسبب المساجد الموجودة في محطات السكة الحديد.

وأكد عز - في بيان له اليوم السبت - أنه أثناء لقاء الوزير مع محافظ الشرقية بحضور أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية يوم أمس الأول "الخميس" بمقر المحافظة بالزقازيق كان الحوار يدور عن المزلقانات وأسباب تعطل تطوير بعضها ، حيث أفاد مهندس السكة الحديد بالمنطقة أن هناك احد المساجد المتواجد بحرم السكة الحديد ويعوق عملية التطوير ويحجب الرؤية.

وأشار المتحدث الى أن وزير النقل أكد أن عدم تطوير المزلقانات وحجب الرؤية عن السيارات يتسبب في حدوث عدد من الحوادث ، وأن هناك فتوى من دار الإفتاء بتاريخ العاشر من مايو 2015 عن إزالة المساجد والزوايا على خطوط السكك الحديدية التي تتعارض مع أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية والموجودة بمواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية بشكل يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين أثناء سير القطارات مما يعرض حياتهم للخطر ، حيث أشار الوزير الى أن الفتوى أجازت ازالة المسجد وبناء مسجد آخر.

وأوضح أن إزالة أي مسجد متواجد في نطاق حرم السكك الحديدية لأعمال التطوير ، سيكون بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، على أن يتم بناء مسجد آخر خارج نطاق حرم السكة الحديد في نفس المنطقة ، وفي حالة عدم توافر قطعة ارض لإقامة مسجد جديد سيتم تطوير وتحديث اقرب مسجد بالمنطقة.

وأهاب المتحدث الإعلامي لوزارة النقل بوسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "البدوي" لمتحدث الوفد: "إن لم تتراجع عن الاستقالة هفصلك"

    أخبار

  • رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات

    أخبار

  • فرج عامر داعيا لانتخاب : من لا يرى إنجازاته "أعمى"

    أخبار

  • برلماني يطالب وسائل الإعلام بتحسين الصورة الذهنية عن الممرضات

    أخبار

إعلان

7423044336.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية