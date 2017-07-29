ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الامطار الغزيرة في الهند إلى 150 شخصا

نيودلهي - (د ب أ):

توفي أكثر من 150 شخصا بسبب أمطار غزيرة وفيضانات ضربت ولايتي جوجارات وراجستان غرب الهند.

وذكر أحد مسؤولي إدارة الكوارث بالولاية أن 142 شخصا على الاقل توفوا في الولاية منذ بدء موسم الامطار الموسمية الشهر الماضي، حيث وردت أنباء عن سقوط معظم الوفيات في الايام الأربعة الماضية.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن 16 شخصا آخرين توفوا في ولاية راجستان المجاورة، خلال الايام القليلة الماضية.

ودمرت الفيضانات الطرق والمنازل واتلفت المحاصيل، عبر مساحات واسعة في الولايتين.

وقالت أنورادا مول، المسؤولة بإدارة الكوارث في ولاية جوجارات إن "حصيلة القتلى ارتفعت خلال الايام القليلة الماضية، حيث تم العثور على الكثير من الجثث، مع انحسار مياه الفيضانات في المناطق المتضررة.

وأنقذ موظفو الوكالات الحكومية وموظفو إدارة الكوارث حوالي 17 ألف شخص وأجلوا 112878 شخصا إلى أماكن أكثر أمنا".

وأضافت مول أن المكتب الاقليمي للارصاد الجوية توقع هطول أمطار غزيرة، خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا إلى تعزيز جهود الاغاثة، بالاضافة إلى عمليات البحث والانقاذ.

وغالبا ما يشهد فترة الامطار الموسمية في الهند بين يونيو وسبتمبر هطول أمطار غزيرة، مهمة للزراعة، لكن يمكن أن تسبب دمارا هائلا.