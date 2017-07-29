أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الامطار الغزيرة في الهند إلى 150 شخصا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الامطار الغزيرة في الهند إلى 150 شخصا

03:48 م السبت 29 يوليو 2017

ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الامطار الغزيرة في الهند إلى 150 شخصا

الامطار الغزيرة في الهند

نيودلهي - (د ب أ):

توفي أكثر من 150 شخصا بسبب أمطار غزيرة وفيضانات ضربت ولايتي جوجارات وراجستان غرب الهند.

وذكر أحد مسؤولي إدارة الكوارث بالولاية أن 142 شخصا على الاقل توفوا في الولاية منذ بدء موسم الامطار الموسمية الشهر الماضي، حيث وردت أنباء عن سقوط معظم الوفيات في الايام الأربعة الماضية.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن 16 شخصا آخرين توفوا في ولاية راجستان المجاورة، خلال الايام القليلة الماضية.

ودمرت الفيضانات الطرق والمنازل واتلفت المحاصيل، عبر مساحات واسعة في الولايتين.

وقالت أنورادا مول، المسؤولة بإدارة الكوارث في ولاية جوجارات إن "حصيلة القتلى ارتفعت خلال الايام القليلة الماضية، حيث تم العثور على الكثير من الجثث، مع انحسار مياه الفيضانات في المناطق المتضررة.

وأنقذ موظفو الوكالات الحكومية وموظفو إدارة الكوارث حوالي 17 ألف شخص وأجلوا 112878 شخصا إلى أماكن أكثر أمنا".

وأضافت مول أن المكتب الاقليمي للارصاد الجوية توقع هطول أمطار غزيرة، خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا إلى تعزيز جهود الاغاثة، بالاضافة إلى عمليات البحث والانقاذ.

وغالبا ما يشهد فترة الامطار الموسمية في الهند بين يونيو وسبتمبر هطول أمطار غزيرة، مهمة للزراعة، لكن يمكن أن تسبب دمارا هائلا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الفيضانات تجتاح تايلاند وتتسبب في إغلاق مطار محلي

    أخبار

  • الهند: الفيضانات تقتل 17 شخصًا من عائلة واحدة

    أخبار

  • ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة "مومباي" الهندية إلى

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

0f6dc9c801.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق