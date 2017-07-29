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الحوثيون يعلنون استهداف بارجة عسكرية إماراتية قبالة السواحل الغربية لليمن

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مصراوي Masrawy

الحوثيون يعلنون استهداف بارجة عسكرية إماراتية قبالة السواحل الغربية لليمن

03:35 م السبت 29 يوليه 2017

الحوثيون يعلنون استهداف بارجة عسكرية إماراتية قبالة السواحل الغربية لليمن

جماعة أنصار الله الحوثية

صنعاء -( د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت أن مسلحيها والقوات الموالية لهم، استهدفوا بارجة عسكرية إماراتية، قبالة السواحل الغربية لليمن.

ونقلت قناة" المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن" القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية( حوثيون وموالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح) قامت باستهداف بارجة عسكرية إماراتية معادية قبالة سواحل المخاء بسلاح مناسب"، دون ذكر نوع السلاح أو تفاصيل أخرى حول العملية.

وذكرت القناة أن عملية اليوم جاءت بعد أيام فقط من استهداف زورق حربي لما أسمتها قوى العدوان السعودي الأمريكي( التحالف العربي) في الساحل الغربي للبلاد اثناء قيامة بتشويش على الرادارات اليمنية.

ولم يصدر تعليق من الإمارات حتى الآن على هذه الأنباء .

وهاجم الحوثيون، لأكثر من مرة ، عدة سفن تابعة للتحالف العربي بقيادة ، بعضها خلف قتلى وجرحى وأضرارا مادية.

وتتهم قوات التحالف العربي الحوثيين بتهديد الملاحة الدولية بعد مهاجمة السفن، في حين يقول الحوثيون إنهم يردون على اختراق المياه الإقليمية اليمنية.

ويواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبمشاركة فعلية كبيرة من الإمارات، عملياته العسكرية ضد الحوثيين وقوات صالح، منذ شهر مارس من العام 2015.

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