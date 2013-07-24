بالفيديو : إنطلاق حملة العمل التطوعي بالإسماعيلية

إنطلقت بمدينة الاسماعيلية فعاليات مهرجان العمل التطوعى الذى نظمته عدد من الجمعيات التطوعية الشبابية بالمحافظة لتوحيد الجهود فى خدمة المجتمع ومساعدة الفقراء والمحتاجين.

وقال اسلام الصادق منسق عام المهرجان أن اللهدف من المهرجان التعون بين المنظمات الشبابية التطوعية بأنحاء المحافظة لتنسيق الخدمات التى تقدم للمجتمع وقال ا، المهرجان بدأ بعمل سلاسل بشرية تقدم افطار رمضان فى عدد من المناطق بالمحافظة .

> بينما أشادت د مها عماد خبيرة التنمية البشرية وأحد قادة الجمعيات الاهلية الشبابية بمبادرة شباب مصر الجديدة وعلشانك يابلدى وصناع الجياه وغيرها من التجمعات الشبابية فى جمع كل الكيانات التطوعية الشبابية لخدمة المجتمع مؤكدة أن التفاعل الشبابي الكبير مع اتلدعوة يعكس ايمانا بأهمية العمل التطوعى فى هذه المرحلة التى تمر بها مصر والتى تحتاج الى من يجمع ولا يفرق.

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