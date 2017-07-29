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بالصور.. انفجار ماسورة مياه يهدد بانهيار منزل متهالك في البحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. انفجار ماسورة مياه يهدد بانهيار منزل متهالك في البحيرة

03:24 م السبت 29 يوليو 2017

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40 يوما بدون مياه في 13 قرية بالدقهلية.. ورئيس مركز بلقاس: 12 ساعة لحل الأزمة (صور)

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40 يوما بدون مياه في 13 قرية بالدقهلية.. ورئيس مركز بلقاس: 12 ساعة

البحيرة - أحمد نصرة:

انفجرت ماسورة مياه، اليوم السبت، داخل منزل آيل للسقوط بحي الزهور في دمنهور، ما أدى لإصابة أهالي المنطقة بحالة من الرعب خشية انهياره في أي لحظة.

وقال محمد حسين، من أهالي المنطقة: "هذا المنزل خالٍ من السكان وهو آيل للسقوط في أي لحظة، وتراكم المياه وتسربها داخله يؤثر عليه بشكل كبير ونعيش في حالة رعب خشية سقوطه".

وأضاف: "اتصلنا برقم أعطال مياه الشرب والصرف الصحي، ولم يصل أحد حتى الآن، ونرجو سرعة التصرف وحل المشكلة حتى نستطيع التحرك بالشارع في أمان دون أن نخشى على أطفالنا الذين منعناهم من النزول".

وقالت هدى عبد العزيز: "لا يوجد أحد من سكان المنزل بالعقار ليتحرك ويحل المشكلة، لذلك نأمل من المسؤولين بشركة المياه إنقاذ الموقف قبل تفاقم الأمور أكثر من ذلك".

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