طارق يحيى يكشف سبب ضم مايوكا لمعسكر الزمالك

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كشف طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، عن سبب استدعاءه للمهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا، إلى معسكر الفريق بالإسكندرية.

وقال يحيى في تصريحات للموقع الرسمي، أنه قرر ضم مايوكا لمعسر الفريق في الإسكندرية حتى يتم تأهيله لمباراة المصري البورسعيدي في نصف نهائي كأس مصر المقرر اقامتها يوم 9 أغسطس المقبل.

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وأوضح المدير الفني المؤقت للزمالك، أن تلك الخطوة جاءت تحسبا لعدم فتح باب القيد للموسم الجديد قبل مواجهة المصري، وبالتالي عدم قيد الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي.

ويلتقي مساء اليوم الزمالك، مع نظيره النصر السعودي، في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل.