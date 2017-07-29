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إصابة 3 أمناء شرطة إثر انهيار كشك داخل محطة سكك حديد المنيا

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إصابة 3 أمناء شرطة إثر انهيار كشك داخل محطة سكك حديد المنيا إصابة 3 أمناء شرطة إثر انهيار كشك داخل محطة سكك حديد المنيا

التحرير

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أُصيب 3 أمناء شرطة، من قوة مديرية أمن المنيا، إثر انهيار سطح كشك مصنوع من "الألوميتال" داخل محطة سكك حديد المنيا، اليوم السبت، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد رفعت عبد الصمد مأمور محطة سكك حديد المنيا، بانهيار سطح كشك مصنوع من الألوميتال داخل محطة مدينة المنيا، مما أدى إلى إصابة 3 أمناء شرطة، وهم ياسر نجيب، 38 سنة، ومصطفى حسن، 26 سنة، ومصطفى على، 24 سنة، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات وكسور مختلفة.

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تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المحافظة.

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التحرير

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