السياحة تروج لـ«رحلة العائلة المقدسة» دون سيناء

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اتصالات مكثفة، وتحركات في كل الاتجاهات، قامت بها وزارة السياحة خلال يوليو الجاري، لترويج منتجها السياحي الديني الجديد: «مسار رحلة العائلة المقدسة»، الذي يتكون من 25 نقطة، أعدت منها مصر 8 نقاط، وعطلت نقطتين في رفح والعريش عن العمل لظروف أمنية، كما تحتاج 15 نقطة أخرى لإعادة تأهيل في البنية التحتية والمسارات.

يحيى راشد وزير السياحة، قال: «إن رحلة العائلة المقدسة تمثل بمساراتها 3500 كم، ومزاراتها 25 موقعًا، وهى عنصر جذب سياحى شديد التميز، حيث لا تنافس مصر فيه أى دولة أخرى، وبالتالى يجذب شريحة عظمى من السائحين من مختلف دول العالم ويُلقى مزيدا من الأنظار إلى المقصد السياحى المصرى»، ويضيف الوزير: «يتضمن المسار مواقع صحراوية وريفية وحضارية وأثرية، ولكنه يفتح الباب أمام تنشيط أنماط أخرى سياحية، أهمها السياحة النيلية والثقافية في جنوب الصعيد، لذا اهتمت الوزارة بتطوير المراسى النيلية».

وأشار راشد في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة تعتمد استراتيجية تطوير المراسى على تقسيم نهر النيل إلى ثلاثة قطاعات، الأول فيها من القاهرة إلى الأقصر، والثانية من الأقصر وحتى أسوان، والثالثة من أسوان وحتى أبو سمبل، مؤكدًا أهمية تطوير الخدمات المرتبطة بتنمية السياحة فى الصعيد، مثل تطوير الأراضى على جانبى السكك الحديدية، وإنشاء فنادق مؤهلة لاستقبال السائحين «3، 2 نجوم»، علاوة على تطوير الخدمات على الطرق البرية ورفع كفاءة المطارات.

مصر أعدت رحلة كاملة للترويج للمسار، عرضتها بمعرض ميلانو السياحي لأول مرة، ولكنها لم تشمل كنيسة الفرما بشمال سيناء، ولكنها ضمت: «شجرة مريم بالمطرية، مجمع الأديان بالقاهرة، كنيسة المعادي، دير وادى النطرون بالبحيرة، كنيسة البهنسا ودير جبل الطير بالمنيا، ثم ديري المحرق ودرنكة بأسيوط»، بينما تخضع بعض النقاط للدراسة، لإعادة تأهيل في الطرق والبنية التحتية لتصبح مستعدة لاستقبال السائحين، وأهمها: «كنيسة تل بسطة بالشرقية، وكنيسة مسطرد بالقليوبية، وكنيسة سخا بكفر الشيخ».

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كان وزير السياحة قد أسند مهمة الترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة، لشركة «أوبرا رومانيا»، وهى من كبرى شركات العلاقات العامة الدولية، وذلك في اجتماع حضره حاتم سيف النصر سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، ونورا علي رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، والمستشار السياحي المصري بروما، وتم الاتفاق على تسيير رحلات لخط سير العائلة المقدسة بمصر بالتزامن مع بدء الموسم الشتوي لجنوب الصعيد.

برنامج رحلة العائلة المقدسة سوف يشمل رحلات نيلية تصل إلى الأقصر وأسوان، لزيارة المعابد بجانب الأديرة والكنائس.