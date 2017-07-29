حسين هريدي: يجب حل الأزمة القطرية لمصلحة الجميع

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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اليوم السبت، إن قطر تلعب على عامل الوقت منذ بداية أزمة المقاطعة، كما تستغل علاقاتها الخارجية مع بعض القوى الدولية التي تجمعها بها علاقات خاصة، وذلك للتقليل من حجم الآثار المترتبة على الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية ضدها.

أضاف هريدي، خلال مداخلة ببرنامج «صباحك عندنا»، عبر فضائية «المحور»، مع الإعلامي أحمد الشاعر، أنه منذ اجتماع القاهرة وحتى اليوم شهدت الأزمة تراجعًا من جانب قطر، وكذلك من جانب الدول المقاطعة، ويبدو أننا وصلنا إلى نقطة يُسلم فيها الجميع إلى أنه يجب التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية.

وأوضح أن المطالب تم اختزالها في 6 مبادئ، ولم يعُد لها وجود، والدول الأربع تتحدث عن بدائل لإدارة العلاقات بينها وبين قطر، وهذا تطور إيجابي وقراءة صحيحة للموقف الدولي من المطالب، حيث لم يكن هناك تأييد لكثير منها، واليوم نحن في انتظار نتائج اجتماع المنامة، ونتمنى أن يأخذ الاجتماع في الحسبان كل التطورات.

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وتابع: «الأزمة يجب أن تُحل لمصلحة الجميع، هناك مصالح للعديد من القوى الدولية مع قطر، وهذا هو الواقع حتى وإن رفضناه، ويجب أن تعرب الدول الأربع عن استعدادها للجلوس مع قطر على مائدة المفاوضات».