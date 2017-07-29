بكري: نشر قائمة جديدة لممولي الإرهاب في الأيام المقبلة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، اليوم السبت، إن قطر استطاعت أن تسوق لمقولة كاذبة وادعاء غير صحيح بالحديث عن أن هناك فرضا للعزلة عليها نتيجة مواقفها، مما يمثل تدخلا في الشئون الداخلية للدول، لافتًا إلى أن الجميع يعرف الدور الذي تقوم به حكومة قطر في دعم وتمويل الإرهاب.

أضاف بكري، خلال مداخلة ببرنامج «صباحك عندنا»، عبر فضائية «المحور»، مع الإعلامي أحمد الشاعر: «أعتقد أن وزراء الخارجية العرب الذين سيعقدون اجتماعًا اليوم في المنامة، أمامهم مهمة واضحة ومحددة وهي مزيد من الضغط على قطر حتى تستجيب للشروط الثلاثة عشر، ولا يمكن بحال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية، حيث إنهم لا يزلون يدعمون الإرهاب».

شاهد أيضا

وتابع: «الشعب العربي لم يعد قادرا على الانتظار كثيرا تجاه الحكم القطري الذي يتآمر على الأمة، وأتوقع نشر قائمة جديدة لكيانات وأفراد يمولون الإرهاب في الأيام المقبلة، وعلى هذه الدول أن تلجأ للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، اجتماع اليوم أعتقد أنه للأمام وليس للخلف».