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مأساة شاب في سوهاج.. ذهب لإزالة ورم فأصيب بشلل رباعي (فيديو)

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مأساة شاب في سوهاج.. ذهب لإزالة ورم فأصيب بشلل رباعي (فيديو) مأساة شاب في سوهاج.. ذهب لإزالة ورم فأصيب بشلل رباعي (فيديو)

التحرير

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لم يحتمل "محمد يونس" آلام ورم النخاع الشوكي، ونصحه أحد الأطباء بسرعة إزالته بإجراء عملية جراحية، وتوجه الشاب إلى المستشفى الجامعي بسوهاج، لكنه فوجئ بإصابته بشلل رباعي بسبب خطأ طبي، وبات طريح الفراش.

"عايز حقي من الدكتور اللي عمل فيَّ كده.. عندي 5 أطفال"، يقول صاحب الـ30 عاما إنه خضع لعمليتين جراحيتين إحداها لإزالة الورم، والأخرى لوقف نزيف بالمخ، مؤكدا: "فوجئت بإصابتي بشلل".

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ويضيف "يونس" -في تصريحات لـ"التحرير"- أنه يحصل على 450 جنيها معاشا شهريا من مديرية التضامن الاجتماعي: "أعيش إزاي وأنا باجيب حفاضات بـ500 جنيه".

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ويشير محمد يونس إلى أنه حرر محضرا -حمل رقم 2533 لسنة 2017 بقسم ثاني شرطة سوهاج- ضد الدكتور "أ.ك"، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي.

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من جانبه، قال الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى، إن النيابة العامة تباشر التحقيق في الواقعة، لافتا بأنها ستشكل لجنة مختصة لفحص المصاب واتخاذ اللازم.

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التحرير

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