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«ذكاء وتشجيع للتفاهم».. يهود الإسكندرية يثنون على ترميم معبدهم

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«ذكاء وتشجيع للتفاهم».. يهود الإسكندرية يثنون على ترميم معبدهم «ذكاء وتشجيع للتفاهم».. يهود الإسكندرية يثنون على ترميم معبدهم

التحرير

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"في خطوة غير مسبوقة للإبقاء على إرث الجالية اليهودية، تخطط المصرية لترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية والذي يبلغ عمره أكثر من 160 عاما، وسيكلف هذا الترميم نحو مليوني دولار"، هكذا بدأ موقع "ستاندارد تايمز" الأمريكي تقريرا له.

ونقل الموقع عن سامي إبراهيم -نائب رئيس الطائفة اليهودية- قوله إن "الحكومة ترفع من شأن تراث اليهود المصريين"، مضيفا "هذا جزء من التراث القومي للبلاد، وما نقوم به هو تشجيع التفاهم بين الأديان واحترام الآخر".

وأضاف إبراهيم أنه "التقى بالمصور جوشوا شامسي، والعديد من أعضاء الطائفة اليهودية المصرية؛ لوضع خطط شاملة وتحديد المسح البصري للمعابد اليهودية والمدارس والمقابر"، كما نقلت عن شامسي -الذي وثق بمواقع التراث المهجورة في المغرب وتونس والعراق - قوله "هناك شيء مهم يحدث في ؛ فالأبواب التي كانت مغلقة من قبل يتم فتحها الآن".

كما نقل الموقع الأمريكي عن عبد النبي (81 عاما) أحد الرجال الذين أشرفوا على صيانة المعبد منذ 4 عقود قوله "سوف يتم بدء العمل الأسبوع المقبل"، مضيفا أن "الخطوة تأتي في ظل محاولات الرئيس ، التشديد على قبول واحترام مختلف الديانات بمصر؛ ردا على سلسلة من التفجيرات التي استهدفت الأقباط الفترة الماضية على يد تنظيم (داعش)". 

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ولفت إلى أن "مصر رفضت المحاولات الإسرائيلية لتمويل استعادة مواقع التراث اليهودي، وعلى الرغم من توقيع تل أبيب والقاهرة رسميا على اتفاق معاهدة السلام عام 1979، فإن العلاقات بين البلدين ظلت باردة". 

ومن جانبه قال روجر بيلبول (75 عاما) -يهودي يعيش بالإسكندرية- إن "القاهرة اتخذت بعض التحركات الذكية مؤخرا"؛ موضحا أنه "تم تأسيس جمعية خيرية لرعاية التراث اليهودي بمصر وأعضاء مجلس إدارة تلك المؤسسة الخيرية ليس بالضرورة أن يكونوا يهودا، ولكننا نرغب في الحفاظ على المواقع الأثرية والاهتمام بثقافتنا".

كما نقل عن  أحد الدبلوماسيين الأمريكيين بالقاهرة -طلب عدم الكشف عن هويته- قوله "نعتقد أن التراث اليهودي الفريد في مصر مثل تراثها الإسلامي والمسيحي، هو جزء لا يتجزأ من تاريخ البلاد"، مضيفا: "الولايات المتحدة شريكة مع الحكومة المصرية في المشاريع التي تساعد على الحفاظ على مواقع التراث الثقافي والديني، بما في ذلك المساجد والكنائس والمعابد اليهودية".

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التحرير

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