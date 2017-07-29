الإثنين.. "الطيب" يرأس الجلسة العاجلة لمجلس حكماء المسلمين

كتب ــ محمود مصطفى:

تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي الإثنين المقبل، الاجتماع العاجل الذي يعقده مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

ويبحث الاجتماع، سبل وقف انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد المسجد الأقصى المبارك، والإجراءات الاستفزازية التي اتخذتها قوات الاحتلال بحق المصلين في المسجد الأقصى، والاعتداءات الوحشية عليهم وعلى حرمة القدس الشريف.

من جانبه، قال الدكتور علي النعيمي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، إن الاجتماع يأتي في إطار إدراك المجلس لدوره المهم في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتأكيدا على المكانتين الدينية والروحية التي يحظى بها المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف لدى العرب والمسلمين حول العالم.

وأشاد النعيمي في بيان له اليوم، بالنهج السلمي والعقلاني الذي انتهجته القيادات الدينية للأقصى لدعم وحدة الصف الفلسطيني، ما شكل ضغطا على كيان الاحتلال الإسرائيلي، مما أتاح للقادة العرب مخاطبة العالم بكل قوة وخاصة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي أسهمت فيها جهود كل من مصر والأردن والإمارات.

يذكر أن مجلس حكماء المسلمين يتكون من عدد من علماء الامة الإسلامية وخبرائها، للمساهمة في كسر حدة الاضطراب والاحتراب التي سادت مجتمعات كثيرة من الأمة الإسلامية، والحد من استباحة حرمة الأنفس والأعراض والأموال، وما يحدثه كل ذلك من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية تفت في عضد الأمة بما ينذر بتفتتها والإمعان في تقسيمها.​