تعرف على مصروفات وشروط التقدم لمدارس المتفوقين "STEM"

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، مشيرة إلى فتح باب التقدم إلكترونيًا اعتبارًا من غد الأحد.

وتتمثل الشروط الواجب توافرها في الطالب المتقدم لامتحان القبول بهذا النوع من لمدارس: ألا يزيد عمره عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2017، أن يكون حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي لعام 2017، وأن يكون حاصلًا على نسبة 98% والدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد: اللغة الانجليزية، العلوم، والرياضيات، أو نسبة 95% والدرجة النهائية في مادتين من المواد الثلاثة.

وبالنسبة للفئات المسموح لها بالتقدم لامتحان القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فتتمثل في 6 فئات هي: الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأسياسي في نفس العام من جميع المحافظات والمستوفي للشروط التقدم، والطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي ولو لم يكن مستوفي لشروط المجموع الكلي والدرجات النهائية في مادة أو مادتين.

ويسمح للطالب المتقدم للحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها، التقدم لاختبار القبول، مع حجب نتيجة اختباره لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه ولو لم يتقدم بها قبل بداية العام الدراسي يتم صرف النظر عن هذا الاختبار وتصعيد الاحتياطي.

وتضم الفئات أيضًا الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية، والطالب العائد من الخارج من أي دولة عربية أو دولة أجنبية تقوم بتدريس مناهج دولية، بعد معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات واستيفاء شروط التقدم.

بالإضافة إلى الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها محل سكنه واستيفاء شروط التقدم، والطلاب المصريين بالخارج الذين أدوا الامتحانات بالقنصليات المصرية والمستوفون للشروط.

وعن المصروفات الدراسية، فيتحمل جميع الطلاب مصروفات مدرسية قدرها ألف جنيه عن كل عام دراسي بالإضافة إلى النفقات الفعلية للدراسة، ويعفى طلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة من النفقات الفعلية للدراسة والبالغ قيمتها ثلاثون ألف جنيه فقط لا غير.

وعن إجراءات التقدم للامتحان القبول ونظام الامتحان، فيمكن التعرف عليها من خلال الرابط التالي: http://moe.gov.eg/stem/STEM_adv_2017.pdf .

وستعلن الوزارة في وقت لاحق عن موعد ومقر الاختبار على الموقع الرسمي للوزارة، وبعد انتهاء الاختبار سيتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول وفقًا للمجموع الكلى لمكونات الاختبار الإلكترونى، ومجموع درجات مكون الاستعداد العقلى ضمن المكون الإلكترونى.​