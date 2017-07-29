بعد "أوباما كير".. ترامب يدعو إلى تغيير نظام التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تغيير قوانين التصويت المتعلقة بإلغاء أوباما كير في مجلس الشيوخ والذي يقوم على اعتماد تصويت 60 صوتًا، في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرّد ترامب، قبل قليل، قائلًا: "ينبغي التخلُص من نظام الـ60 صوتًا في مجلس الشيوخ. إنه يُدمّر الحزب الجمهوري، من خلال السماح لـ8 ديمقراطيين بإدارة البلاد. إنها مزحة!".

ووصف نظام التصويت الحالي في مجلس الشيوخ بأنه "عفا عليه الزمن"، مُناشدًا بتطبيق ما يُعرف بـ"الخيار النووي" الذي يقوم على اعتماد تصويت أغلبية 51 صوتًا بدلًا من تصويت 60 المُعتمد حاليًا. قائلًا: "لقد حان الوقت!".

وأكّد ترامب أن "الجمهوريين في مجلس الشيوخ لن ينجحوا أبدًا حال لم عزفوا عن اعتماد تصويت أغلبية الـ51 صوتًا على الفور"، واصفًا إيّاهم بـ"الحمقي الذين يُهدرون وقتهم"، بينما يتصرّف 8 ديمقراطيين- كليًا- في إدارة المجلس.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيتسبب في عدم تمرير العديد من مشروعات القوانين الخاصة بالجمهوريين، تمامًا كما برنامج الرعاية الصحية المعروف بـ"أوباماكير".

واختتم تغريداته قائلًا: "إذا تسنّت فرصة كهذه للديمقراطيين، كانوا سيتحوّلوا إلى تصويت أغلبية الـ51 صوتًا منذ الدقيقة الأولى. اصنعوا تغييرًا!"

كان جمهوريّو مجلس الشيوخ فشلوا، الجمعة، في إلغاء أجزاء من نظام "أوباما كير"، ولم يتمكن ترامب من تحقيق حلمه في إصلاح نظام الرعاية الصحية الي يحمل اسم سلفه.

وحسم السيناتور جون ماكين، الذي شخص مؤخرا بأنه مصاب بسرطان في الدماغ، عملية التصويت بدعم موقف سناتورين جمهوريين معتدلين صوتا إلى جانب الديمقراطيين لرفض مسودة القانون.

وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لزملائه، بعد إحدى الجلسات الأكثر توترا في السنوات الأخيرة في مجلس الشيوخ: "كان التصويت مخيبًا فعلا". وأضاف: "آسف لأن جهودنا لم تكن كافية هذه المرة".

ويعتبر ذلك نكسة للجمهوريين ولترامب الذي وعد بإلغاء نظام أوباما كير، الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2010.

ورفضت مسودة القانون من 51 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 49. وكانت هذه النتيجة متوقعة بعد أن أكدت عضوتان جمهوريتان في المجلس هما سوزان كولينز وليزا موركوفسكي أنهما ستصوتان ضد مشروع القانون.

من جهته، قال المسؤول الديمقراطي تشاك شومر: "نحن لا نحتفل بالنتيجة، لكننا نشعر بالارتياح". وأضاف: "فلنطو الصفحة ونعمل معا لتحسين نظام الرعاية الصحية الأمريكي".

وحاول ترامب حشد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول الجهود الجارية لإلغاء واستبدال قانون أوباما كير، لكن جهوده هذه تعثرت في مجلس الشيوخ حتى الآن.

وبعد هذه النتيجة، قال ترامب: "فلينهار نظام أوباما كير من الداخل" بدلا من أن نحاول إصلاحه. وغرد ترامب قائلا: "لقد خذل ثلاثة جمهوريين و48 ديموقراطيين الشعب الأمريكي".

ويعود برنامج "أوباما كير" إلى 2010، وبات في غضون 7 سنوات يحظى بشعبية واسعة نتيجة استفادة ملايين الأشخاص منه، نظرًا لأسعاره المناسبة.

ويقول الساعون إلى تغيير القانون إنه يحول الاقتصاد الأمريكي إلى "نظام اشتراكي"، كما أنه يحول الخدمة الصحية إلى خدمة اجتماعية.