«عملية تجميل» وسر «فستان الزفاف».. مواقف أثارت الجدل حول ياسمين صبري

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تعتبر الفنانة ياسمين صبري من أشهر الفنانات الشابات على الساحة الفنية الحالية، إذ قدمت عديدًا من الأعمال المميزة سواء في الدراما أو السينما، لكن ارتبط اسمها -في الفترة الأخيرة- بعديد من الأزمات والمشكلات، كان بعضها شخصيا.. ونرصد أبرز تلك الأزمات خلال التقرير التالى..

هل خضعت لـ«عملية تجميل»؟

أثارت الفنانة ياسمين صبري الكثير من الجدل بعد انتشار صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" في مراهقتها وظهر عليها اختلاف كبير في شكلها، حيث تكهن الكثيرون بخضوعها لعملية تجميل، خاصة وأن ملامحها اختلفت بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود "حسنة" على وجهها لم تكن موجودة في السابق.

إحراج أحد معجبيها على «تويتر»

أثارت أيضًا الجدل على موقع التدوينات القصير "تويتر" بسبب ردها على أحد محبيها، الذي أكد أنه التقى بالممثلة الشهيرة في مقر عمله، وعزمها على القهوة، وأصرت هي أن ترد له هذه العزومة على الإفطار، وبالفعل التقى بها من جديد، لترد عليه الممثلة كاتبة: "وبعدها صحيت من النوم"، في إشارة إلى أن هذا لم يحدث.

«جلسة تصوير» تفتح عليها النار

​أثارت "ياسمين" استياء الجمهور بعد خضوعها لجلسة تصوير جريئة بعين المصور محمد عبد السلام، حيث ظهرت بملابس قصيرة للغاية، كشفت عن جزء كبير من جسدها، لتثير غضبا كبيرا بين جمهورها الذي أبدى إعجابه فيما قبل بإطلالتها البسيطة.

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«فستان زفاف»

أثارت العديد من التساؤلات بعد ظهورها خلال إحدى جلسات التصوير بفستان زفاف أبيض، مما أثار الأمر فضول البعض حول سبب ارتدائها هذا الفستان، وتبين بعد ذلك أن ظهورها هذا جاء من جلسة تصوير أجرتها لها مجلة "كاريزما"، والتى تصدرت غلاف عددها الجديد.

اعتذار عن «هروب اضطراري» يتسبب لها في أزمة

أثارت جدلًا، بعدما اعتذرت عن المشاركة في فيلم "هروب اضطراري" أمام النجم أحمد السقا، وإنتاج محمد السبكي، قبل أسبوعين من تصويره، وتسبب الأمر في أزمة كبيرة لصناع العمل لا سيما أن التعاقد معها كان أمام كل الجمهور بعد نشر المنتج محمد السبكي فيديو للحظة تعاقده معها، ونقلته وسائل الإعلام، وكان من الصعب عليه الاستعانة بفنانة أخرى لهذا الدور، وهو الأمر الذي دفع "السبكي" إلى تهديدها بالسجن وتغريمها 3 ملايين جنيه كشرط جزائي عن تراجعها.