معلومات عن مصطفى جلال.. المصري الفائز بلقب ملك جمال العالم 2017

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حصل المصرى مصطفى جلال على لقب ملك جمال العالم لهذا العام، بالمسابقة العالمية التى ضمت 54 متسابقا من مختلف أنحاء العالم، من ثم ترصد "التحرير لايف" معلومات عن "مصطفى جلال".. man of the world

- تخرج في كلية التجارة - جامعة الإسكندرية.

- عمل محاسبا فى بنك ثم التحق بالعمل فى إحدى شركات الاتصالات المصرية، وانتقل للعيش فى دبى للعمل فى هيئة الطرق والمواصلات.

- بدأ رحلته مع مسابقات الجمال بالمشاركة فى عروض الأزياء لكبار المصممين المصريين والعالميين.

- ساعدته ممارسة رياضة الملاكمة على بناء جسده الرياضي، وحبه للرقص المعاصر أظهر مرونته.

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- يمتلك جسدا مثاليا مكنه من حصد إعجاب عدد كبير من المتابعين، فيبلغ طوله 187 ووزنه 86 كيلو جراما.

- شارك فى عدد كبير من مسابقات الجمال، منها "starhunt بدبي، ولقب بـ"mister photogenic".

- حصل على لقب "man of Egypt" منذ أعوام.

- عبر عن لحظة فوزه بلقب ملك جمال العالم بكلمات: "قد حصلت على هذا اللقب بسبب عائلتى وأصدقائي.. فكنتم دعما لي، فلقبت من قبل بملك جمال مصر والآن أحصل على لقب ملك جمال العالم".