ضبط 5 أشخاص اختطفوا طفلاً وطلبوا فدية مليون جنيه بالمعادي

كتب – فتحي سليمان:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، اليوم السبت، القبض على 5 أشخاص اختطفوا نجل رئيس وردية شركة أسمنت طرة، وطالبوا مليون جنيه فدية لإطلاق سراحه، وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة المعادي أن زوجة شقيق الطفل دبرت الواقعة وحرضت آخرين لتنفيذها.

تلقى اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إخطاراً من قسم شرطة المعادي يفيد اختطاف نجل (عبد الله . ع . ه)، 55 سنة، رئيس وردية بشركة أسمنت طره، ويبلغ من العمر سنتان ونصف، اثناء لهوه أمام منزله.

وأضاف المبلغ أنه تلقى اتصال هاتفي من شخص مجهول أخبره بتواجد الطفل معه، وطلب منه دفع مبلغ مليون جنيه نظير إطلاق سراحه.

أمر اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فرق بحث لفحص البلاغ وتكثيف الجهود لضبط مرتكبي تلك الواقعة.

أسفرت خطة البحث عن التوصل إلى مرتكبي الواقعة وهم: "عمرو . م . ع."، 30 سنة، عامل سابق اتهامه في 5 قضايا، شقيق زوجة شقيق الطفل، و"أسامة . ف . م"، سائق، و"أحمد . م . ح" 32 سنة، عامل، و"إيمان . م . ع"، 20 سنة، ربة منزل زوجة شقيق الطفل، و"محمد . ا س"، 28 سنة، موظف بشركة المياه.

أُلقي القبض على المتهمين، ونجح رجال المباحث في تحرير الطفل المختطف من مكان احتجازه بمنزل المتهم الخامس.

وأمام العميد عبد العزيز سليم مفتش المباحث، اعترفت زوجة شقيق الطفل "المتهمة الرابعة"، بالاشتراك مع الأول في ارتكاب الواقعة، حيث قامت بإرسال نجل شقيقتها ويدعى زياد تامر سعد 7 سنوات لاستدراج الطفل، بحجة شراء بعض المشروبات الغازية، وعند تأكدها من خروجه إلى الشارع المنزل أبلغت شقيقها المتهم الأول واصطحب الطفل داخل "توك توك" وتقابل مع باقي المتهمين، وقاموا باحتجاز الطفل داخل منزل المتهم الخامس.

وقال المتهم الثالث إنه أجرى اتصال هاتفي بوالد الطفل لمساومته على إعادة نجله مقابل مبلغ مالي مليون جنيه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.