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بالصور.. "الأورمان" و"تحيا مصر" يبدآن تطوير القرى الأكثر احتياجًا بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "الأورمان" و"تحيا " يبدآن تطوير القرى الأكثر احتياجًا بالأقصر

02:55 م السبت 29 يوليه 2017

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الأقصر – محمد محروس:

بدأت جمعية الأورمان وصندوق "تحيا مصر" في تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن قريتي الغرز وأبو قليعي بمركز أرمنت، ضمن المرحلة الأولى من البروتوكول الثاني من مراحل التعاون الممتدة بين الجمعية والصندوق، لإغاثة القرى الأكثر احتياجًا في محافظات الجمهورية المختلفة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية وصندوق تحيا مصر يقومان بإعادة إعمار المنازل المتهالكة داخل القرى المستهدف تنميتها، عن طريق سقف المنازل بالخشب ووضع طبقة لياسة أسمنتية فوقه، كذلك عمل الأرضيات بالسيراميك والمحارة الداخلية والدهان الداخلي والسباكة وتركيب الأحواض وأطقم دورات المياه، وتمديد وصلات الكهرباء، بجانب مواد البناء المطلوبة والمصنعية بالمجان.

من جانبه أوضح المصرفي محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر" أن التعاون بين الصندوق وجمعية الأورمان في إغاثة القرى الأشد احتياجًا بمحافظة الاقصر يأتي ضمن خطط الصندوق الرامية إلى الوصول بالمساعدات إلى النطاقات الجغرافية الأكثر فقرًا في محافظات الجمهورية لتنميتها وتطويرها وتحسين أوضاع سكانها المعيشية ورفع مستوى بيئتهم السكنية.

يشار إلى أن جمعية الأورمان قد طورت عددًا كبيرًا من القرى الأشد احتياجًا بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" ضمن بروتوكول المرحلة الأولى، حيث قامت بتنمية وتطوير قرى عزبة الأمير وعلى بدر وحاجر عرب العبابدة وأبو سعيد بمركز إسنا، وقرى الهلايل والفحاحرة وسويلم بمركز أرمنت، وقرية جاد الكريم بمركز الزينية.

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