لورود التحريات.. حجز الضابط المتهم بقتل ربة منزل خلال حفل "خطوبة" بالمطرية

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات، اليوم السبت، حجز ضابط الشرطة "أحمد . ع" 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول اتهامه بقتل ربة منزل بالخطأ في المطرية.

كشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، أن ضابط الشرطة "أحمد . ع" أطلق النار من سلاحه خلال حفل "خطوبة" ابن صديقه بمنطقة المطرية، فأصابت رصاصته المجني عليها "دعاء . س" خلال مشاهدتها للحفل من "بلكونة" منزلها، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى المطرية.

وتمكن المقدم محمد رضوان، رئيس مباحث المطرية من القبض على "أحمد . ع"، الضابط بالإدارة العامة لمطار القاهرة، بعد هروبه من الحفل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

وصرَّح المستشار أحمد ربيع، وكيل نيابة الحوادث، بدفن وتشريح جثة المجني عليها "دعاء . س"، وأمر بالتحفظ على سلاح الضابط المستخدم في الواقعة ومضاهاته بفوارغ الطلقات المُحرّزة من مكان الواقعة.